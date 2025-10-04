Ο Κέβιν Πάντερ μίλησε στην κάμερα των Betarades, για τη σημασία της νίκης στην Αθήνα, τη συζήτηση γύρω από την Μπαρτσελόνα και τη σχέση του με τον Κέντρικ Ναν.

Μπορεί να μην ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης, όμως ο Κέβιν Πάντερ ήταν διψήφιος και κομβικός για τη νίκη της Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens.

Η 2η αγωνιστική της Euroleague έφερε και την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στη σεζόν. Το «τριφύλλι» δεν τα κατάφερε απέναντι στους «μπλαουγκράνα» (02/10, 96-103), παρά την εντυπωσιακή προσπάθεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο Ισπανός φόργουορντ σταμάτησε στους 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Κώστας Σλούκας, με double-double, έχοντας 18 πόντους και 11 ασίστ.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε του Παναθηναϊκού, στην έδρα του, με πάνω από 100 πόντους, όπως είχε κάνει και η Παρί, πριν από μερικούς μήνες, «σπάζοντας» ένα σερί 22 ετών.

Παρ’ όλα αυτά, το σκορ, αλλά και η έδρα στην οποία έρχεται, δεν έχει μεγάλη σημασία, όπως τόνισε ο Κέβιν Πάντερ, μιλώντας στους Betarades. Το πιο σημαντικό, κατά τον Αμερικανό γκαρντ είναι η νίκη, μακριά από το «σπίτι» σου.

«Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις εκτός έδρας παιχνίδια στη Euroleague. Είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις, οπότε είναι πάντα σημαντικό να παίρνεις μια εκτός έδρας νίκη. Χαίρομαι που το καταφέραμε απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έπειτα, σχετικά με την απουσία της Μπαρτσελόνα από τη συζήτηση περί φαβορί για τα Play Offs και το Final Four, ο Κέβιν Πάντερ ήταν… λακωνικός. «Ας μείνει έτσι», τόνισε αρχικά.

Εν συνεχεία, στάθηκε στις δυνατότητες που έχει το ρόστερ των Καταλανών.

«Ναι, νομίζω πως μπορούσε να πάμε μέχρι το τέλος, φυσικά. Δεν θέλω να μιλάνε για εμάς. Θέλουμε απλώς να κάνουμε τη δουλειά μας. Πέρυσι δεν μιλούσαν για εμάς, και ξέρετε, φτάσαμε πολύ κοντά. Οπότε ας συνεχίσουν να μη μιλάνε για εμάς. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε και θα δούμε στο τέλος της σεζόν πού θα βρισκόμαστε».

Όσον αφορά το αν προτιμά να δρα υπό πίεση, ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα δεν έδειξε να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.

«Εμένα δεν με πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Το παίρνεις μέρα με τη μέρα, συνεχίζεις να προχωράς».

Τέλος, αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Κέντρικ Ναν, με τον Πάντερ να τονίζει πως δεν υπάρχει καμία απολύτως κόντρα μεταξύ τους. Το μόνο που υπάρχει είναι το μπάσκετ.

«Δεν υπάρχει κόντρα. Είναι μπάσκετ, δεν είναι τίποτα άλλο. Καμία κόντρα, μόνο μπάσκετ».