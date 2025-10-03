Το… δις εξαμαρτείν του Παναθηναϊκού, τον «πλήγωσε» ξανά, μέσα σε ένα εξάμηνο, θυμίζοντας κάτι που είχε να συμβεί από το 2003.

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στη 2η αγωνιστική της regular season στη Euroleague.

Το «τριφύλλι» λύγισε στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, γνωρίζοντας την ήττα με 96-103 (03/10).

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Αταμάν, με 27 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Κώστας Σλούκας, με double-double, έχοντας 18 πόντους και 11 ασίστ. Παρ’ όλα αυτά, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να πάρουν το ροζ φύλλο από τους Καταλανούς και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα, στη φετινή Euroleague.

Αυτή ήρθε με περισσότερους από 100 πόντους και φέρνει πρόσφατες θύμησες. Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε για δεύτερη φορά, μέσα σε περίπου ένα εξάμηνο, τριψήφιο αριθμό πόντων από τον αντίπαλό του, στο «σπίτι» του!

Πριν την Μπαρτσελόνα, το βράδυ της Παρασκευής (03/10), η Παρί είχε προηγηθεί, για να «σπάσει» ένα «τρελό» σερί 22 ετών.

Στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τους Γάλλους και γνώρισε την ήττα με 98-101, στο ΟΑΚΑ. Ήταν η πρώτη φορά που δέχθηκε πάνω από 100 πόντους εντός έδρας, μετά τον Απρίλιο του 2003!

Four EuroLeague titles and many years of basketball later… @kos_slou wants it more than ever! 😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/KJngMrQK2s — EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025

Τότε, λοιπόν, το «τριφύλλι» αγωνιζόταν στο Σπόρτινγκ και φιλοξενούσε την Μοντεπάσκι Σιένα. Η διαφορά με τις πιο πρόσφατες, εντός έδρας, 100άρες, είναι ότι σε εκείνο το παιχνίδι, είχε επικρατήσει με 111-103.

Έτσι λοιπόν, μέσα σε ένα διάστημα περίπου έξι μηνών, συνέβη κάτι που είχε να πραγματοποιεί, κάτι παραπάνω από δύο δεκαετίες!

Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί ότι εξετάζουμε αποκλειστικά αγώνες που ολοκληρώθηκαν στην κανονική διάρκεια, χωρίς να ακολουθεί παράταση.