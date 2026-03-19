Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά παράπονα, παρά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια (19/03, 90-80).

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ακόμα μία νίκη στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να «προστατέψουν» την έδρα τους και κέρδισαν με 90-80 (19/03) την Μπασκόνια.

Πλέον, οι Πειραιώτες είναι στο 22-11 και όλα δείχνουν πως είναι «αγκαλιά» με την 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Σε ένα ματς που θα μπορούσε να είχε γίνει η «ζημιά», αφού οι Ισπανοί ήταν πολύ κοντά στο σκορ. Παρ’ όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ψύχραιμοι και πήραν τη νίκη.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο πρώτος σκόραρε 20 πόντους, ενώ ο Σέρβος «γίγαντας» είχε 17, ενώ οι δύο τελευταίοι πρόσθεσαν από 15 πόντους.

Η Μπασκόνια έγινε… Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό Στο δικό της τέμπο και όπου τη βγάλει. Η Μπασκόνια κάνει το παιχνίδι της στο ΣΕΦ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Euroleague είχε αρκετά παράπονα από την ομάδα του. Για την ακρίβεια, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως το ματς της 32ης αγωνιστικής ήταν ένα από τα πιο αγχωτικά της σεζόν.

Ωστόσο, είχε και ένα «ελαφρυντικό», αφού τόνισε πως οι παίκτες του είναι σίγουρα κουρασμένοι, εξαιτίας των πολλών συνεχόμενων παιχνιδιών.

Αναλυτικά, τι ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την εμφάνιση του Ολυμπιακού:

«Για να είμαι ειλικρινής ήταν ένα αγχωτικό παιχνίδι της EuroLeague.Δεν είχαμε την αυτοσυγκέντρωση, ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει μέσα στη σεζόν. Δεν μπορώ να φανταστώ τα πόσα λάθη κάναμε και τί είδους αποφάσεις πήραμε στο παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όταν επιτρέπεις στον αντίπαλο να μένει κοντά σου τόση πολύ ώρα στο ματς, στο τέλος μπορεί να κάνει μερικά σουτ, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος και να σου κάνουν ζημία. Θυμάμαι ότι είχαμε 16%-18% στο τρίποντο, αλλά πρέπει να σας πως ότι ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Σίγουρα υπάρχουν δικαιολογίες, αυτό ήταν το έβδομο ματς μέσα σε 14 μέρες, σίγουρα οι παίκτες είναι κουρασμένοι και εξαντλημένοι».

Σχετικά με τους παίκτες που βοήθησαν στην επίθεση:

«Δεν είναι μόνο θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα συνεργασίας του επιτελείου που μιλάμε με τους φυσιοθεραπευτές και τους γιατρούς. Ξέρουμε τις αντοχές των παικτών. Δεν ξέρω, αυτό το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίνει πάρα πολλά προβλήματα στα τεχνικά επιτελεία, για το πως θα διαχειριστούν τους παίκτες, ειδικά σε κρίσιμα παιχνίδια. Μερικά παιχνίδια που παίζουμε τώρα είναι πολύ σημαντικά για εμάς, για να καταφέρουμε να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs και έχουμε τόσο πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Σαν τεχνικό επιτελείο πρέπει να το κάνουμε αυτό, να ξέρουμε τα δεδομένα και να διαχειριζόμαστε το υλικό, είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας».