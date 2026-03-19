Στο δικό της τέμπο και όπου τη βγάλει. Η Μπασκόνια κάνει το παιχνίδι της στο ΣΕΦ.

Ο μη έχοντας κάτι να χάσει μπορεί να γίνει εν δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνος. Χωρίς την πίεση για το αποτέλεσμα, το άγχος, την ταμπέλα του φαβορί ή έστω του ικανού για να κοντράρει τον άλλον. Κι αυτό τον μετατρέπει αυτόματα σε εξαιρετικά απειλητικό.

Όπως συνέβη με την Μπασκόνια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 33η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Δύο 24ωρα μετά τον θρίαμβο επί της πρωτοπόρου Φενέρμπαχτσε στο ίδιο γήπεδο, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε στα πρώτα λεπτά μπλαζέ κόντρα σε μία ομάδα με ρεκόρ 9-22 αλλά ένα ιδιότυπο τρόπο παιχνιδιού.

Από την προεργασία του κόουτς Γκαλμπιάτι που βγήκε για ζέσταμα μαζί με τους παίκτες του και έκανε τα σουτάκια του, μέχρι τα τρία τρίποντα στις τέσσερις πρώτες επιθέσεις, το πολύ γρήγορο τέμπο και τις συνεχείς αλλαγές.

Μία φόρμουλα που θυμίζει την «σταχτοπούτα» Παρί, η οποία ουσιαστικά εισήγαγε ένα τελειώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Μέχρι τα 4’46”, ο κόουτς Γκαλμπιάτι είχε αλλάξει ΟΛΗ την αρχική του πεντάδα ώστε να διατηρούνται φρέσκοι όσοι βρίσκονται στο παρκέ ενώ μέχρι να τελειώσει η περίοδος, είχε κάνει άλλες πέντε αλλαγές στο φαληρικό στάδιο απέναντι στον άνευρο Ολυμπιακό και τον έξαλλο με τους παίκτες του Γιώργο Μπαρτζώκα.