Ο Κίναν Έβανς «δοκιμάζεται» ξανά. Τρίτη φορά, μέσα σε ούτε τρία χρόνια περνάει την πόρτα του χειρουργείου, ώστε να κερδίσει ακόμα μία «μάχη».

Είναι από τις στιγμές, που δεν θέλει να πιστέψεις ή δεν μπορείς. Ο Κίναν Έβανς στην επάνοδό του στη Euroleague δεν μπόρεσε να το χαρεί όπως θα ήθελε.

Ο Ολυμπιακός «άνοιξε» τις υποχρεώσεις του στη νέα «διαβολοβδομάδα» με νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 95-78 (12/11) της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ και «ανέβηκαν» στο 7-3.

Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα πέρασε σε… δεύτερη μοίρα, καθώς η ατμόσφαιρα στο Φαληρικό στάδιο «πάγωσε» από πολύ νωρίς.

Στα τελευταία λεπτά της 1ης περιόδου ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να «ρίξει» στην αναμέτρηση τον Κίναν Έβανς.

Άπαντες στο γήπεδο σηκώθηκαν όρθιοι, χειροκρότησαν και φώναξαν το όνομά του ρυθμικά. Άλλωστε, περίμεναν πώς και πώς τη στιγμή, που ο Αμερικανός γκαρντ θα πατούσε ξανά παρκέ στη Euroleague.

Μετά από 2:01’ συμμετοχής, το μόνο που ακουγόταν ήταν το: «No way» του Κίναν Έβανς, καθώς κατάλαβε από νωρίς πως μία νέα «δοκιμασία» είναι μπροστά του.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη αχίλλειου τένοντα, με τον 29χρονο αθλητή να είναι έτοιμος για έναν νέο «Γολγοθά».

Αυτό δεν γίνεται: Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου Να θες να το πιστέψεις και να μην μπορείς. Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου, στην επιστροφή του στη Euroleague.

Το χρονικό των τριών τραυματισμών του Έβανς και η γρήγορη επιστροφή του

Το ημερολόγιο έδειχνε 5 Ιανουαρίου του 2023, όταν ο Κίναν Έβανς ήρθε «αντιμέτωπος», με τον πρώτο του σοβαρό τραυματισμό.

Σε ένα ματς της Ζαλγκίρις Κάουνας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, μετά από ένα ριμπάουντ έκανε μερικά βήματα και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη δεξιού αχίλλειου τένοντα. Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω και μετά από οκτώ μήνες έπαιζε κανονικά σε φιλικό αγώνα. Σε μία αποκατάσταση, που είχε πάει πολύ καλά για τον ίδιο, καθώς στις 8 Σεπτμεβρίου του 2023 ήταν ξανά στα παρκέ.

Ο Αμερικανός γκαρντ στην επιστροφή του έκανε απίθανα πράγματα με τους Λιθουανούς και ο Ολυμπιακός φρόντισε να τον «κλείσει», πριν τελειώσει η σεζόν.

Ωστόσο, στους τελικούς του πρωταθλήματος της χώρας της βαλτικής ήρθε ο δεύτερος σοβαρός τραυματισμός. Απέναντι στη Λιεκαμπέλτις υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου στις 26 Μαΐου του 2024.

Keenan Evans had a knee surgery, and will be out for at least 6-8 months. Zalgiris organization and all green-and-whites fans are with you. Stay strong, @K3vans12! 💚 pic.twitter.com/hhBEpoolDf — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 27, 2024

Tότε ήταν που έμεινε μία σεζόν στα «πιτς», μέχρι που ήρθε η ώρα της επιστροφής του. Πριν από λίγες ημέρες κόντρα στην Καρδίτσα (09/11, 102-82) φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» σε επίσημο ματς.

Όμως, στην επάνοδό του στη Euroleague η μοίρα τού έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά απέναντι στην ομάδα, που είχε «ζήσει» δύο χειρουργεία.

Παρ’ όλα αυτά, έχει δείξει πως ό,τι εμπόδιο βρεθεί στο… διάβα του, μπορεί να το «ξεπεράσει».