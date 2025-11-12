Να θες να το πιστέψεις και να μην μπορείς. Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου, στην επιστροφή του στη Euroleague.

Αυτά που ζει ο Κίναν Έβανς τα τελευταία χρόνια δεν έχουν προηγούμενο. Η νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας (12/11, 95-78) πέρασε σε… δεύτερη μοίρα.

Σε ένα ματς, που γρήγορα θα ξεχαστεί, καθώς όλοι θα θέλουν να διαγράψουν τη στιγμή, που ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Λίγο πριν τη λήξη της 1ης περιόδου, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε την απόφαση να τον «ρίξει» στον αγώνα. Ο Κίναν Έβανς αποθεώθηκε, άκουσε το όνομά του, αλλά μόλις 2:01’, μετά την είσοδό του «πάγωσαν» όλα.

Ο 29χρονος γκαρντ στην επιστροφή του στη Euroleague, τραυματίστηκε ξανά και όπως έγινε γνωστό περνάει ξανά την πόρτα του χειρουργείου.

Keenan Evans has suffered a rupture of his left Achilles tendon.



We’re all with you, Keenan — stay strong and come back even stronger! ❤️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/adxFDWZtI6 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 12, 2025

Τελικά, τα αποτελέσματα των εξετάσεών του έδειξαν ρήξη αριστερού αχίλλειου και ο Κίναν Έβανς ξεκινάει έναν νέο «γολγοθά», για την επιστροφή του στα παρκέ.

Να υπενθυμίσουμε, πως τον Γενάρη του 2023 είχε υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα στο δεξιό του πόδι, ενώ στις 26 Μαΐου του 2024 ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.



Mετά από σχεδόν 1.5 χρόνο είναι ξανά αντιμέτωπος, με τον τρίτο σοβαρό τραυματισμό σε μικρό χρονικό διάστημα.