Το ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν ένα «πάρτι», μέχρι που ο Κίναν Έβανς αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ!

Η ατυχία «χτύπησε» ξανά την πόρτα του Κίναν Έβανς.

Πριν από λίγες ημέρες είχε «συστηθεί» στον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» στη Stoiximan GBL.

Ωστόσο, όλοι περίμεναν το πότε θα επιστρέψει στη Euroleague. Η μεγάλη στιγμή έφτασε και με το σκορ να έχει «ξεφύγει» απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον «πέταξε» στον αγωνιστικό χώρο.

Άπαντες σηκώθηκαν όρθιοι, χειροκρότησαν, φώναξαν ρυθμικά το όνομά του, θέλοντας να του δώσουν έξτρα ώθηση! Κι αυτό, γιατί τον περίμεναν με ανυπομονησία για παραπάνω από μία σεζόν.

Ωστόσο, ελάχιστα λεπτά, μετά την είσοδό του ήρθε η απόλυτη «παγωμάρα»! Ο Αμερικανός γκαρντ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, λέγοντας: «No way».

Όλοι στο γήπεδο, βλέποντας αυτές τις στιγμές δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ο Κώστας Παπανικολάου είχε μείνει «κόκκαλο», οι Λιθουανοί ήταν στεναχωρημένοι, ενώ όλοι οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» ήθελαν να ξεχάσουν αυτή τη στιγμή από τη μνήμη τους.

Και από εκεί που το «πάρτι», που είχε ξεκινήσει για τα καλά, ήρθε ένα γεγονός, που ανάγκασε τους πάντες να ρίξουν τα ντεσιμπέλ.

Το πρόβλημα του Κίναν Έβανς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Ωστόσο, σύντομα αναμένεται να υπάρξουν νεότερα σχετικά με την κατάστασή του.

Δείτε παρακάτω τις αντιδράσεις στο ΣΕΦ: