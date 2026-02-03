Γιώργος Μπαρτζώκας εν εξάλλω στο Ντουμπάι μετά το φινάλε της (δραματικής) ήττας του Ολυμπιακού από την τοπική ομάδα.

Ένταση προκλήθηκε με το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι κόντρα στο σύνολο του Γκόλεματς που τερμάτησε το «ερυθρόλευκο» σερί στις πέντε νίκες πριν αυτό μεγαλώσει κι άλλο.

Σημαντικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και παρευρισκόμενο στις κερκίδες της Coca Cola Arena, το απόγευμα της Τρίτης (3/2) μετά το φινάλε του αγώνα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το -15, έστειλε την ματσάρα στην παράταση εκεί όμως τα έκανε όλα λάθος για να επιστρέψει στην βάση του με άδεια χέρια.

Ο Μπαρτζώκας στάθηκε στην άμυνα και τη… διαιτησία: Για ποια φάση μίλησε; Παράπονα από τη διαιτησία στο τέλος του δραματικού αγώνα με τη Ντουμπάι BC είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας που θεώρησε ότι στέρησε στον Ολυμπιακό τη νίκη.

Έντονα συναισθήματα δεν προκάλεσε όμως μονάχα το αγωνιστικό σκέλος αλλά και ό,τι έγινε λίγο πριν μπουν άπαντες στον χώρο των αποδυτηριών.

Πιο συγκεκριμένα κι σύμφωνα με τα όσα καταγγέλει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ένας φίλος του Παναθηναϊκού εξύβρισε χυδαία τον Έλληνα τεχνικό. Εκείνος βγήκε από τα… ρούχα του και σκαρφάλωσε στην κερκίδα που βρίσκονταν κι άλλοι Έλληνες φίλοι του Ολυμπιακού βέβαια για να ζητήσει εξηγήσεις.

Το όλο συμβάν «έσβησε» μετά από μερικά δευτερόλεπτα πριν πάρει μεγαλύτερη έκταση. Επισήμως οι Πειραιώτες κατήγγειλαν το περιστατικό στην διοργανώτρια αρχή ζητώντας να βρεθεί και να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο υπαίτιος.