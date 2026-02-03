Παράπονα από τη διαιτησία στο τέλος του δραματικού αγώνα με τη Ντουμπάι BC είχε ο Γιώργος Μπαρτζώκας που θεώρησε ότι στέρησε στον Ολυμπιακό τη νίκη.

Ο Ολυμπιακός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο έξτρα πεντάλεπτο στην Coca Cola Arena της Αραβίας και έσπρωξε στον… κάλαθο των αχρήστων την (υπερ)προσπάθεια που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο για να γυρίσει από το -15.

Και τα κατάφερε αφού οδήγησε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο από το πρώτο ημίχρονο, στην παράταση. Εκεί όμως εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων.

Το έξτρα πεντάλεπτο βέβαια θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί κατά τον Γιώργο Μπαρτζώκα αν είχε σφυριχτεί το φάουλ στον Τόμας Γουόκαπ, παίρνοντας το επιθετικό ριμπάουντ πριν αστοχήσει ο Φουρνιέ σε τρίποντο, γίνει φάουλ και οδηγηθεί ο Καμπενγκέλε στις βολές για το 95-92. Προβάδισμα το οποίο έσβησε βέβαια ο Γάλλος σταρ.

Αυτό υποστήριξε τουλάχιστον ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του χιτσκικικού αγώνα αφού το… φιλί της ζωής, δεν αρκούσε στην ομάδα του Πειραιά.

«Αισθάνομαι φανταστικά… Πώς να αισθάνομαι; Αισθάνομαι χάλια!», εξήγησε στην τηλεόραση της Ευρωλίγκας και πρόσθεσε πως «είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πριν από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ (σ.σ. άστοχο στο 93-92 στα -6″ της κ.δ.) έγινε καθαρό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ στο επιθετικό ριμπάουντ (σ.σ. από τον Ντουέιν Μπέικον στα -10″ της κ.δ.)».

«Στην παράταση χάσαμε όλα τα σουτ κι η Ντουμπάι το εκμεταλλεύτηκε με το επιθετικό της ταλέντο. Κάναμε comeback, πιστέψαμε στη νίκη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά έπρεπε να είχαμε παίξει καλύτερη άμυνα».

Το 95-95 της κανονικής διάρκειας, έγινε 108-98 αφού από το τρίποντο του Γουόκαπ και μετά, ο Ολυμπιακός τα… έσπασε με κακές αποφάσεις ως επί των πλείστων και δέχθηκε 13-0 στα μετόπισθεν.