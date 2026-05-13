Παροξυσμός στις τάξεις των φίλων της Βαλένθια και τον οργανισμό όλο για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό. Τι έχουν ετοιμάσει οι «νυχτερίδες»;

Όλη η πόλη της Βαλένθια ζει και αναπνέει για το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00) στην νεότευκτη «Roig Arena». Ένα από τα μεγαλύτετα παιχνίδια της ιστορίας της μπασκετικής Βαλένθια όπως τόνισε ο Ισπανός συνάδερφος και ρεπόρτερ της Βαλένθια Jose Ramon Alba Benlloch, μερικές ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ σε επικοινωνία με το Ole.gr.

Ως τέτοιο το αντιλαμβάνονται στην Ισπανία, γεγονός που μοιάζει πέρα για πέρα λογικό εξαιτίας του διεκυβεύματος και της ευκαιρίας των «νυχτερίδων» να βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε Final Four της Euroleague.

Γι’ αυτό και τα εισιτήρια έγιναν… μαγικά χαρτάκια μόλις αυτά κυκλοφόρησαν. Και σαν να μην έφτασε αυτό, οι άνθρωποι της Βαλένθια προχώρησαν σε μία κίνηση για να ικανοποιήσουν τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφίες, στην πανέμορφη και σύγχρονη Roig Arena αλλά χωρίς φυσικά πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο ή τις κερκίδες, αναμένεται να βρεθούν χίλιοι ακόμα (τυχεροί) φίλοι της ομάδας που θα παρακολουθούσουν τον αγώνα από αίθουσα του γηπέδου από γιγαντοθόνη. Πέρα από αυτές που έχουν στηθεί από τον δήμο σε άλλα σημεία της πόλης για τους «taronjas» που… διψούν για να δουν το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ στην 4άδα.

Μεταξύ άλλων όσοι θα πάρουν θέση στο γήπεδο το βράδυ της Τετάρτης (13/5) για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό, αναμένεται να κάνουν.,. χαμό. Τα κλασσικά χάρτινα-πλαστικά που κάνουν θόρυβο χτυπώντας τα με τα χέρια έχουν μοιραστεί σε όλους ενώ οι φίλοι της Βαλένθια αναμένεται να σηκώσουν και κορεό.

Βέβαια μιλάμε για Μεσογειακό λαό, συνεπώς η αισχροκέρδια δεν είναι δυνατόν να απουσίαζε. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κοιτάζουν να επωφεληθούν της κατάστασης και του παροξυσμού του κόσμου, μεταπουλώντας το εισιτήριό τους για 400 ευρώ.

Είναι τέτοια η σημασία του αγώνα που φυσικά δεν θα έλειπε από αυτόν ο Μπράξτον Κι, ο οποίος θα αγωνιστεί με ειδική μάσκα σαν άλλος… ΛεΜπρόν. Ή Ζορό για να περιορίσει τα βαριά χαρτιά της πράσινης περιφέρειας.