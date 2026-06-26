Ο Μουσταφά Φαλ αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφική κίνηση της νέας εποχής Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και την τρίτη συνολικά με απευθείας δρομολόγιο από τον Πειραιά επί των ημερών του.

Η είδηση της ανακοίνωσης της συνεργασίας του Μουσταφά Φαλ με τον Παναθηναϊκό έσκασε σαν… κεραυνός εν αιθρία στο ελληνικό μπάσκετ αν και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τα πράγματα ήταν αλλιώς.

Μετά από πέντε χρόνια θητείας και προσφοράς στο Λιμάνι, ο Γάλλος «γίγαντας» μετακόμισε στον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκό αφού πρώτα οι ερυθρόλευκοι τον άφησαν ελεύθερο.

Τα χαρακτηριστικά του – που έρχονται σε αντίθεση με τον προσανατολισμό του ρόστερ αλλά και της γραμμής των ψηλών – σε συνδυασμό με τη συμπερίληψή του ως γηγενή αφού βρίσκεται στο τελικό στάδιο έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου/ταυτότητας, καθιστούσαν τον Μουσταφά Φαλ κάτι παραπάνω από ελκυστική επιλογή για το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν αδρά και κράτησαν στην Ελλάδα τον τίμιο γίγαντα που συνέβαλε αρκετά στην αναγέννηση του Ολυμπικαού, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν και με δύο άλλες περιπτώσεις ψηλών επί εποχής Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μουσταφά Φαλ ο… 40ος που διέσχισε τον «απαγορευμένο δρόμο» Ο «γίγαντας» Μουσταφά Φαλ, μεγάλωσε τη λίστα εκείνων που έχουν παίξει τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό και τούμπαλιν. Εσείς ποιους θυμάστε απ’ έξω;

Τους δύο προηγούμενους δηλαδή που έφερε ο «άρχοντας των δαχτυλιδιών» απευθείας από το Λιμάνι πριν ο Φαλ γίνει ο τρίτος. Με τον Φαλ στο παρκέ, ο Ομπράντοβιτς οραματίζεται να δίνει μία διαφορετική κατεύθυνση στον Παναθηναϊκό εξού και τον ήθελε και του τηλεφώνησε ο ίδιος προσωπικά εξηγώντας του το πλάνο που έχει στο μυαλό του, αρκεί ο Γάλλος σέντερ μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, να είναι σε θέση να παρουσιάσει τον «κροκόδειλο» των 2 μέτρων και είκοσι σχεδόν εκατοστών που ήταν πριν από 1μιση χρόνο.

Οι προηγούμενοι πριν τον Φαλ

Το καλοκαίρι του 1997 ο 34χρονος Τζόνι Ρότζερς με την πλούσια καριέρα στην Ισπανία – με την Εθνική ομάδα της οποίας αγωνίστηκε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2000 – μετακόμισε στον Πειραιά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό τότε. Πολλοί θεώρησαν για τα τελευταία του ένσημα, το φινάλε της καριέρας του όμως υπήρξε άκρως παραγωγικό για τον ίδιο.

Δύο χρόνια αργότερα και αφού δεν πέτυχε όσα θα περίμενε με τους Πειραιώτες από άποψη κατακτήσεων και τροπαίων, έμεινε ελεύθερος. Ο Παναθηναϊκός του έκανε πρόταση, εκείνος την αποδέχθηκε και πανηγύρισε την κατάκτηση δύο ευρωπαϊκών τροπαίων μεταξύ άλλων με το «τριφύλλι» του Ομπράντοβιτς, όντας μάλιστα και ιδιαίτερα κομβικός στο ροτέισον του Ζοτς.

Μερικά χρόνια αργότερα (καλοκαίρι του 2007) και έπειτα από δύο και πάλι χρονιές στον Ολυμπιακό, συνέβη κάτι αντίστοιχο και με τον Άντρια Ζίζιτς που αποτέλεσε τον αντικαταστάση του Γιαβτόκας. Και μετακόμισε για μια χρονιά στον Παναθηναϊκό, βλέποντάς το τρόπον τινά και σαν εκδίκηση για την αποδέσμευσή του από το Λιμάνι που δεν την περίμενε σύμφωνα με τον Τύπο της εποχής.