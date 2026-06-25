Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα έριχνε το βάρος στη γραμμή των ψηλών καθώς ήταν μία θέση που τον… πόνεσε καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και περιμένοντας να πλαισιώσει την τρίαδα που θα κάνει τη διαφορά, δυνάμωσε και ψήλωσε με τον Μουστάφα Φαλ.

Οι «πράσινοι» έσπευσαν να κλείσουν τον Γάλλο σέντερ και rim protector που μπορεί να προσδώσει άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με την ανακοίνωσή του να σκάει σαν… βόμβα το βράδυ της Τετάρτης (24/6).

Και κάπως έτσι ο Μουσταφά Φαλ που πέρασε μία γεμάτη πενταετία στον Πειραιά, μετακόμισε λίγο πιο βόρεια στην Αθήνα και έγινε ο… 40ος που θα φορέσει τη φανέλα ΚΑΙ των δύο «αιωνίων» του ελληνικού αθλητισμού.

Μία λίστα που έχει τις ρίζες απευθείας δρομολογίων στο μακρινό 1979 και μεγαλώνει μέχρι και σήμερα.

Αναλυτικότερα όσοι αγωνίστηκαν πρώτα σε Παναθηναϊκό και μετά σε Ολυμπιακό…

ΌνομαΣεζόν στον ΠΑΟΣεζόν στον ΟΛΥ
Χρήστος Ιορδανίδης1968-79, 1989-911979-82
Νίκος Δαρίβας1979-831983-85
Νίκος Οικονόμου1991-992000-02
Άριαν Κόμαζετς1992-931998-99
Αλεξάντερ Βολκόφ1993-941994-95
Ντίνο Ράτζα1997-992000-01
Ανδρέας Γλυνιαδάκης1997-20012009-12
Νίκος Μπουντούρης1998-20002000-03
Νταμίρ Μουλαομέροβιτς2001-022006-07
Λάζαρος Παπαδόπουλος2001-032011-12
Βασίλης Σπανούλης2005-06, 2007-102010-2021
Γκιόργκι Σερμαντίνι2008-102012-13, 2014
Στράτος Περπέρογλου2008-20122012-14
Γιώργος Μπόγρης2009-20112017-19
Πάρης Μαραγκός2010-122016-17
Αντώνης Κόνιαρης2014-162019-21
Βασίλης Χαραλαμπόπουλος2012-182019-21
Μιχάλης Λούντζης2014-192021-24
Λούκα Βιλντόζα2023-242024-25
Κώστας Αντετοκούνμπο2023-252025

Πρώτα σε Ολυμπιακό και μετά σε Παναθηναϊκό…

ΠαίκτηςΣεζόν στον ΟΛΥΣεζόν στον ΠΑΟ
Γιώργος Σκροπολίθας1980-831983-92
Ζάρκο Πάσπαλι1992-941994-95
Δημήτρης Παπανικολάου1995-20022003-07
Τζόνι Ρότζερς1997-991999-2002
Βασίλης Ξανθόπουλος1997-01 (εφηβικό)2004-05, 2006-07, 2012-13
Πάτρικ Φέμερλινγκ2000-022004-05
Αντρίγια Ζίζιτς2005-072007-08
Σοφοκλής Σχορτσιανίτης2005-102012-13
Γιάννης Μπουρούσης2006-112016-17
Λουκάς Μαυροκεφαλίδης2007-08, 2009-20112009-11, 2013-15
Ιάν Βουγιούκας2008-092010-12, 2017-21
Χάρης Γιαννόπουλος2008-092012-13
Ματ Λοτζέσκι2013-172017-18
Ιωάννης Παπαπέτρου2013-182018-22, 2023-25
Βασίλης Καββαδάς2013-152021-22
Δημήτρης Αγραβάνης2013-192022-23
Κώστας Σλούκας2008-10, 2011-15, 2020-232023 – …
Βασίλης Τολιόπουλος2015-182025 – …
Γιάννης Αθηναίου 2015-172019-20
Μουσταφά Φαλ2021-262026 – …

Από αυτούς, οι 15 έκαναν απευθείας δρομολόγιο από τον έναν στον άλλο και τούμπαλιν…

  1. Χρήστος Ιορδανίδης – Καλοκαίρι 1979
  2. Νίκος Δαρίβας – Καλοκαίρι 1983
  3. Γιώργος Σκροπολίθας – Καλοκαίρι 1983
  4. Ζάρκο Πάσπαλι – Καλοκαίρι 1994
  5. Αλεξάντερ Βολκόφ – Καλοκαίρι 1994
  6. Τζόνι Ρότζερς – Καλοκαίρι 1999
  7. Νίκος Μπουντούρης – Καλοκαίρι 2000
  8. Αντρίγια Ζίζιτς – Καλοκαίρι 2007
  9. Βασίλης Σπανούλης – Καλοκαίρι 2010
  10. Στράτος Περπέρογλου – Καλοκαίρι 2012
  11. Ματ Λοτζέσκι Καλοκαίρι – 2017
  12. Ιωάννης Παπαπέτρου – Καλοκαίρι 2018
  13. Κώστας Σλούκας Καλοκαίρι – 2023
  14. Λούκα Βιλντόζα Καλοκαίρι – 2024
  15. Μουσταφά Φαλ Καλοκαίρι – 2026