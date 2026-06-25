Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα έριχνε το βάρος στη γραμμή των ψηλών καθώς ήταν μία θέση που τον… πόνεσε καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και περιμένοντας να πλαισιώσει την τρίαδα που θα κάνει τη διαφορά, δυνάμωσε και ψήλωσε με τον Μουστάφα Φαλ.
Οι «πράσινοι» έσπευσαν να κλείσουν τον Γάλλο σέντερ και rim protector που μπορεί να προσδώσει άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με την ανακοίνωσή του να σκάει σαν… βόμβα το βράδυ της Τετάρτης (24/6).
Και κάπως έτσι ο Μουσταφά Φαλ που πέρασε μία γεμάτη πενταετία στον Πειραιά, μετακόμισε λίγο πιο βόρεια στην Αθήνα και έγινε ο… 40ος που θα φορέσει τη φανέλα ΚΑΙ των δύο «αιωνίων» του ελληνικού αθλητισμού.
Μία λίστα που έχει τις ρίζες απευθείας δρομολογίων στο μακρινό 1979 και μεγαλώνει μέχρι και σήμερα.
Αναλυτικότερα όσοι αγωνίστηκαν πρώτα σε Παναθηναϊκό και μετά σε Ολυμπιακό…
|Όνομα
|Σεζόν στον ΠΑΟ
|Σεζόν στον ΟΛΥ
|Χρήστος Ιορδανίδης
|1968-79, 1989-91
|1979-82
|Νίκος Δαρίβας
|1979-83
|1983-85
|Νίκος Οικονόμου
|1991-99
|2000-02
|Άριαν Κόμαζετς
|1992-93
|1998-99
|Αλεξάντερ Βολκόφ
|1993-94
|1994-95
|Ντίνο Ράτζα
|1997-99
|2000-01
|Ανδρέας Γλυνιαδάκης
|1997-2001
|2009-12
|Νίκος Μπουντούρης
|1998-2000
|2000-03
|Νταμίρ Μουλαομέροβιτς
|2001-02
|2006-07
|Λάζαρος Παπαδόπουλος
|2001-03
|2011-12
|Βασίλης Σπανούλης
|2005-06, 2007-10
|2010-2021
|Γκιόργκι Σερμαντίνι
|2008-10
|2012-13, 2014
|Στράτος Περπέρογλου
|2008-2012
|2012-14
|Γιώργος Μπόγρης
|2009-2011
|2017-19
|Πάρης Μαραγκός
|2010-12
|2016-17
|Αντώνης Κόνιαρης
|2014-16
|2019-21
|Βασίλης Χαραλαμπόπουλος
|2012-18
|2019-21
|Μιχάλης Λούντζης
|2014-19
|2021-24
|Λούκα Βιλντόζα
|2023-24
|2024-25
|Κώστας Αντετοκούνμπο
|2023-25
|2025
Πρώτα σε Ολυμπιακό και μετά σε Παναθηναϊκό…
|Παίκτης
|Σεζόν στον ΟΛΥ
|Σεζόν στον ΠΑΟ
|Γιώργος Σκροπολίθας
|1980-83
|1983-92
|Ζάρκο Πάσπαλι
|1992-94
|1994-95
|Δημήτρης Παπανικολάου
|1995-2002
|2003-07
|Τζόνι Ρότζερς
|1997-99
|1999-2002
|Βασίλης Ξανθόπουλος
|1997-01 (εφηβικό)
|2004-05, 2006-07, 2012-13
|Πάτρικ Φέμερλινγκ
|2000-02
|2004-05
|Αντρίγια Ζίζιτς
|2005-07
|2007-08
|Σοφοκλής Σχορτσιανίτης
|2005-10
|2012-13
|Γιάννης Μπουρούσης
|2006-11
|2016-17
|Λουκάς Μαυροκεφαλίδης
|2007-08, 2009-2011
|2009-11, 2013-15
|Ιάν Βουγιούκας
|2008-09
|2010-12, 2017-21
|Χάρης Γιαννόπουλος
|2008-09
|2012-13
|Ματ Λοτζέσκι
|2013-17
|2017-18
|Ιωάννης Παπαπέτρου
|2013-18
|2018-22, 2023-25
|Βασίλης Καββαδάς
|2013-15
|2021-22
|Δημήτρης Αγραβάνης
|2013-19
|2022-23
|Κώστας Σλούκας
|2008-10, 2011-15, 2020-23
|2023 – …
|Βασίλης Τολιόπουλος
|2015-18
|2025 – …
|Γιάννης Αθηναίου
|2015-17
|2019-20
|Μουσταφά Φαλ
|2021-26
|2026 – …
Από αυτούς, οι 15 έκαναν απευθείας δρομολόγιο από τον έναν στον άλλο και τούμπαλιν…
- Χρήστος Ιορδανίδης – Καλοκαίρι 1979
- Νίκος Δαρίβας – Καλοκαίρι 1983
- Γιώργος Σκροπολίθας – Καλοκαίρι 1983
- Ζάρκο Πάσπαλι – Καλοκαίρι 1994
- Αλεξάντερ Βολκόφ – Καλοκαίρι 1994
- Τζόνι Ρότζερς – Καλοκαίρι 1999
- Νίκος Μπουντούρης – Καλοκαίρι 2000
- Αντρίγια Ζίζιτς – Καλοκαίρι 2007
- Βασίλης Σπανούλης – Καλοκαίρι 2010
- Στράτος Περπέρογλου – Καλοκαίρι 2012
- Ματ Λοτζέσκι Καλοκαίρι – 2017
- Ιωάννης Παπαπέτρου – Καλοκαίρι 2018
- Κώστας Σλούκας Καλοκαίρι – 2023
- Λούκα Βιλντόζα Καλοκαίρι – 2024
- Μουσταφά Φαλ Καλοκαίρι – 2026