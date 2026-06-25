Ο «γίγαντας» Μουσταφά Φαλ, μεγάλωσε τη λίστα εκείνων που έχουν παίξει τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στον Παναθηναϊκό και τούμπαλιν. Εσείς ποιους θυμάστε απ’ έξω;

Ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα έριχνε το βάρος στη γραμμή των ψηλών καθώς ήταν μία θέση που τον… πόνεσε καθόλη τη διάρκεια της σεζόν και περιμένοντας να πλαισιώσει την τρίαδα που θα κάνει τη διαφορά, δυνάμωσε και ψήλωσε με τον Μουστάφα Φαλ.

Οι «πράσινοι» έσπευσαν να κλείσουν τον Γάλλο σέντερ και rim protector που μπορεί να προσδώσει άλλα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι τους για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με την ανακοίνωσή του να σκάει σαν… βόμβα το βράδυ της Τετάρτης (24/6).

Και κάπως έτσι ο Μουσταφά Φαλ που πέρασε μία γεμάτη πενταετία στον Πειραιά, μετακόμισε λίγο πιο βόρεια στην Αθήνα και έγινε ο… 40ος που θα φορέσει τη φανέλα ΚΑΙ των δύο «αιωνίων» του ελληνικού αθλητισμού.

Μία λίστα που έχει τις ρίζες απευθείας δρομολογίων στο μακρινό 1979 και μεγαλώνει μέχρι και σήμερα.

Αναλυτικότερα όσοι αγωνίστηκαν πρώτα σε Παναθηναϊκό και μετά σε Ολυμπιακό…

Όνομα Σεζόν στον ΠΑΟ Σεζόν στον ΟΛΥ Χρήστος Ιορδανίδης 1968-79, 1989-91 1979-82 Νίκος Δαρίβας 1979-83 1983-85 Νίκος Οικονόμου 1991-99 2000-02 Άριαν Κόμαζετς 1992-93 1998-99 Αλεξάντερ Βολκόφ 1993-94 1994-95 Ντίνο Ράτζα 1997-99 2000-01 Ανδρέας Γλυνιαδάκης 1997-2001 2009-12 Νίκος Μπουντούρης 1998-2000 2000-03 Νταμίρ Μουλαομέροβιτς 2001-02 2006-07 Λάζαρος Παπαδόπουλος 2001-03 2011-12 Βασίλης Σπανούλης 2005-06, 2007-10 2010-2021 Γκιόργκι Σερμαντίνι 2008-10 2012-13, 2014 Στράτος Περπέρογλου 2008-2012 2012-14 Γιώργος Μπόγρης 2009-2011 2017-19 Πάρης Μαραγκός 2010-12 2016-17 Αντώνης Κόνιαρης 2014-16 2019-21 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 2012-18 2019-21 Μιχάλης Λούντζης 2014-19 2021-24 Λούκα Βιλντόζα 2023-24 2024-25 Κώστας Αντετοκούνμπο 2023-25 2025

Πρώτα σε Ολυμπιακό και μετά σε Παναθηναϊκό…

Παίκτης Σεζόν στον ΟΛΥ Σεζόν στον ΠΑΟ Γιώργος Σκροπολίθας 1980-83 1983-92 Ζάρκο Πάσπαλι 1992-94 1994-95 Δημήτρης Παπανικολάου 1995-2002 2003-07 Τζόνι Ρότζερς 1997-99 1999-2002 Βασίλης Ξανθόπουλος 1997-01 (εφηβικό) 2004-05, 2006-07, 2012-13 Πάτρικ Φέμερλινγκ 2000-02 2004-05 Αντρίγια Ζίζιτς 2005-07 2007-08 Σοφοκλής Σχορτσιανίτης 2005-10 2012-13 Γιάννης Μπουρούσης 2006-11 2016-17 Λουκάς Μαυροκεφαλίδης 2007-08, 2009-2011 2009-11, 2013-15 Ιάν Βουγιούκας 2008-09 2010-12, 2017-21 Χάρης Γιαννόπουλος 2008-09 2012-13 Ματ Λοτζέσκι 2013-17 2017-18 Ιωάννης Παπαπέτρου 2013-18 2018-22, 2023-25 Βασίλης Καββαδάς 2013-15 2021-22 Δημήτρης Αγραβάνης 2013-19 2022-23 Κώστας Σλούκας 2008-10, 2011-15, 2020-23 2023 – … Βασίλης Τολιόπουλος 2015-18 2025 – … Γιάννης Αθηναίου 2015-17 2019-20 Μουσταφά Φαλ 2021-26 2026 – …

Από αυτούς, οι 15 έκαναν απευθείας δρομολόγιο από τον έναν στον άλλο και τούμπαλιν…