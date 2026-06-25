Αυτές είναι οι οικονομικές απολαβές στις οποίες έβαλε την… τζίφρα του ο Μουστάφα Φαλ σε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Η (οικονονμική) ασφάλεια, η τακτοποιημένη οικογενειακή ζωή στην Αθήνα και η παραμονή στο υψηλότερο επίπεδο, ήταν εκείνα που έπεισαν τον Μουστάφαλ Φαλ να βγάλει τα κόκκινα και να φορέσει τα πράσινα.

Ο Μουστάφα Φαλ αλλάζει γειτονιά, όχι όμως πόλη, ούτε χώρα. Η είδηση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό έπειτα από μία γεμάτη παράσημα πενταετία στον «αιώνιο αντίπαλο» Ολυμπιακό, ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. Και έφερε, ψυχαναιμίζοντας την κατάσταση και αυτή τημ παγωμάρα στις τάξεις των φίλων και των δύο ομάδων.

Στα 34 του χρόνια και προερχόμενος από έναν σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός για όλη τη σεζόν ουσιαστικά, αν και η αποκατάστασή του ήταν κάτι περισσότερο από ικανοποιητική, το μέχρι πρότινος «δίχτυ ασφαλείας» της ερυθρόλευκης ρακέτας, βρήκε θέση στα πλάνα του αιώνιου αντιπάλου. Και μία πολύ ελκυστική οινομικά πρόταση για να πει το «ναι» και να βγάλει τα κόκκινα, φορώντας πλέον τα πράσινα.

Η περίπτωση Φαλ αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της επαγγελματικής φύσης του σπορ και της νοοτροπίας των αθλητών που έχουν μάθει να βγάζουν και να απομακρύνουν το όποιο συναίσθημα, πριν τα ζυγίσουν και πάρουν κάποια απόφαση. Και απομονώνοντας το… χρωματικό σκέλος, το «τριφύλλι» ικανοποίησε αρκετά κουτάκια του Μουστάφα Φαλ.

Μεταξύ αυτών φυσικά το οικονομικό αλλά και εγγυημένη διάρκειά του αφού έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, λαμβάνοντας 1,6 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 1,8 για τη σεζόν 2027-28. Αν και εφόσον Φαλ & Παναθηναϊκός κλείσουν τριετία μαζί, τότε ο Γάλλος γίγαντας με πατημένα τα 37 έτη ζωής, θα δει άλλα δύο εκατομμύρια ευρώ να προστίθενται στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Να σημειωθεί πως ο Μουστάφα Φαλ έλαβε 1,7 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν που στέφθηκε και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, παρότι βρέθηκε στα… πιτς για όλη την αγωνιστική περίοδο, παίρνοντας χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι των ερυθρολεύκων στη Βουλγαρία με τη Χάποελ. Δούλεψε εντατικά ο Γάλλος «πύργος» και rim protector στο Λιμάνι με τους γιατρούς και τους φυσικοθεραπευτές, γυρίζοντας σε πολύ καλή κατάσταση.

Βέβαια το δέλεαρ της παραμονής σε μία πόλη που γνωρίζει καλά εκείνος και η οικογένειά του καθώς και η συμπερίληψή του στα σχέδια μιας ομάδας που χτίζεται για να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης, αποτέλεσαν σημαντικοί παράγοντες στο σκεπτικό του ίδιου που δεν θα λαμβάνει και θέση ξένου στο «τριφύλλι».

Αφού ο Ολυμπιακός αποφάσισε να πορευθεί με την 3άδα (+συμπληρωματικό τον Καραγιαννίδη) που του έδωσε το ευρωπαϊκό και τους έχει «δέσει» όλους με συμβόλαιο, πληρώνοντας μάλιστα και κάτι περισσότερο από 100 χιλιάδες ευρώ στον Φαλ για να τον αφήσει ελεύθερο, κατάλαβε ο Γάλλος πως δύσκολα θα έβρισκε όλο αυτό το πακέτο αλλού.