Όπως αναμενόταν η αποχώρηση του Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν για τον Παναθηναϊκό, ήταν μονάχα η αρχή.

Η μπασκετική Ευρώπη περίμενε να δει μία ισχυρή Βιλερμπάν όπως δεν την είχε ξαναδεί, σύμφωνα και με τα όσα διέρρεαν στην αρχή του καλοκαιριού και το όλο πρότζεκτ με τον Τόνι Πάρκερ να μην κρύβει τις μεγάλες βλέψεις. Αυτά ωστόσο μόνο σε θεωρητικό επίπεδο καθώς στην πραγματικότητα η κατάσταση μοιάζει πιο ρευστή και αμφίβολη από ποτέ.

Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο σειρά πήρε ο Άρμονι Μπρουκς στη Βαλένθια ως δανεικός – για την Άρη – και τώρα οι αποχωρήσεις πριν καν γίνουν μεταγραφές συνεχίστηκαν με τον Ντάνιελ Τάις.

Ο Γερμανός ψηλός που έκανε τη διαφορά στη Μονακό και ήταν εκ των διακριθέντων της ομάδας του Πριγκιπάτου πριν… σκορπίσει κι αυτή, είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν έναντι ενός μεγάλου οικονονομικά συμβολαίου για να συνεχίσει στη Γαλλία την καριέρα του.

Μία μετακίνηση που μπορεί να μην είχε ανακοινωθεί αφού ο επενδυτής δεν έβαζε τα χρήματα – δεν δεχόταν τις εγγυήσεις η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γαλλίας – αλλά ο Τόνι Πάρκερ είχε επιβεβαιώσει σε συνέντευξή του.

Εν τέλει ο συμπαίκτες του Σρέντερ στη «Νασιοναλμάνσαφτ» βρήκε αλλού την επόμενη μπασκετική του στέγη με την Μακάμπι να αποτελεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο πρώην NBAer υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την ομάδα του «λαού» και έγινε ο τρίτος σταρ της Βιλερμπάν που αποτέλεσε παρελθόν πριν καν γίνει… παρόν.

Ο επόμενος που αναμένεται να ακολουθήσει τον δρόμο των Φρανσίσκο, Τάις και Μπρουκς αφού αναγκάστηκε να «κουτσουρέψει» η Βιλερμπάν το μπάτζετ και να μεταφέρει σε όλους ένα περιβάλλον αστάθειας, είναι ο Νικ Βάιλερ-Μπαμπ.