Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε για τη Σερβία, όπου στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, την Πέμπτη (16/10, 22:00), χωρίς τους Φουρνιέ και Γουόκαπ.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί ο Ολυμπιακός, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι οι Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ θα επιστρέψουν στη δράση στο παιχνίδι της Stoiximan Basket League απέναντι στον Πανιώνιο (19/10, 13:00).

«Πρέπει σιγά-σιγά να μπούμε στη διαδικασία προετοιμασίας, γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Το τεχνικό τιμ έχει κάνει τη δουλειά του, θα δούμε ένα βίντεο απόψε και ένα ακόμη αύριο, ώστε μέσα σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι απέναντι σε μια πολύ επιθετική ομάδα, με σπουδαίους σκόρερ και δημιουργικά γκαρντ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Στο Βελιγράδι, ακόμα και χωρίς φιλάθλους, το περιβάλλον έχει πάντα ιδιαιτερότητες. Ελπίζουμε να είμαστε πιο συνεπείς στο πλάνο μας», ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός.

Ποια ήταν η φάση, που «ξεχώρισε» ο Μπαρτζώκας από την ήττα του Ολυμπιακού Η Αναντολού Εφές υποχρέωσε τον Ολυμπιακό (14/10, 78-82) στην πρώτη του ήττα για τη φετινή σεζόν στο ΣΕΦ. Ποια ήταν η φάση, που «ξεχώρισε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας ως «πολύ σημαντική»;

Για τη διαχείριση της κόπωσης:



«Έχουμε ένα άρτιο επιτελείο με φυσιοθεραπευτές, μασέρ και ανθρώπους που φροντίζουν ώστε οι παίκτες να βρίσκονται στη βέλτιστη κατάσταση. Οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο γνωρίζουν πώς να τρέφονται και να ξεκουράζονται σωστά. Αν δεν το κάνουν, η EuroLeague σε “τιμωρεί”. Θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι — το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη Μακάμπι. Κάθε αγώνας στη διοργάνωση είναι δύσκολος».

Για τους τραυματίες:



«Ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ θα αγωνιστούν με τον Πανιώνιο. Έκαναν ατομικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με τη Μακάμπι. Ελπίζω να επιστρέψουν την Κυριακή, γιατί οι υπόλοιποι έχουν ήδη επιβαρυνθεί αρκετά».

Για το παιχνίδι με την Εφές:



«Δεν μου αρέσει να κρατάω μόνο τα θετικά ή να απορρίπτω τα αρνητικά. Κάθε αγώνας χρειάζεται πλήρη ανάλυση — τι κάναμε σωστά και τι όχι. Όλες οι ομάδες αυτή την περίοδο προσπαθούν να χτίσουν συνήθειες, σταθερότητα και ρυθμό, κάτι που δεν είναι εύκολο. Αν δείτε τα αποτελέσματα, θα το καταλάβετε. Το Eurobasket τελείωσε αργά και οι προπονητές στην EuroLeague πρέπει να παρουσιάσουν έργο χωρίς να έχουν αρκετό χρόνο. Ακόμη κι αν κερδίζαμε χθες στις λεπτομέρειες, τα ίδια θα έλεγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη διαχειριστούμε».