Η Αναντολού Εφές υποχρέωσε τον Ολυμπιακό (14/10, 78-82) στην πρώτη του ήττα για τη φετινή σεζόν στο ΣΕΦ. Ποια ήταν η φάση, που «ξεχώρισε» ο Γιώργος Μπαρτζώκας ως «πολύ σημαντική»;

Η έδρα του Ολυμπιακού «έσπασε» από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν στη Euroleague.

Η Αναντολού Εφές (14/10, 78-82) σε ένα ματς, που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα μπόρεσε να φύγει με ένα σπουδαίο «διπλό».

Σε ένα ματς, που είχε δύο «πρόσωπα», καθώς οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο «έπαιξαν» με τις επιθέσεις, ενώ στο δεύτερο «μίλησαν» οι άμυνες.

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε τις καθιερωμένες δηλώσεις στη Euroleague και στη Δώρα Παντέλη. Αρχικά, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» ανέφερε πως πολλοί παίκτες της ομάδας του ήταν «αρκετά κουρασμένοι».

Την ίδια ώρα, «ξεχώρισε» και την ευκαιρία, που έκανε τη… διαφορά.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το σουτ, που πήρε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όταν είχαν μείνει 26 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι, χωρίς να βρίσκει στόχο. Σε εκείνο το σημείο, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να προσπεράσει στο σκορ, αλλά η προσπάθεια του 29χρονου σούτινγκ γκαρν βρήκε… σίδερο.

Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει πως εκείνη η στιγμή ήταν «πολύ σημαντική», για την τελική έκβαση του αγώνα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Απόψε χάσαμε πολλές φορές την μπάλα. Κάποιοι από τους βασικούς μας παίκτες, όπως ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ, που έπαιξαν πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειχναν πολύ κουρασμένοι και όσες αποφάσεις πήραν δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές.

Στο τέλος το ματς κρίθηκε στη μία κατοχή. Το σουτ του Ντόρσεϊ ήταν πολύ σημαντικό. Το έχασε και εν τέλει ηττηθήκαμε».