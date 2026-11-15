Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι πλέον ο… βασιλιάς του Ολυμπιακού και το Ole.gr γυρίζει τον χρόνο πίσω, εκεί που ξεκίνησαν όλα στην μεταξύ τους σχέση. Bonus το προεδρικό «στοπ» σε σκέψεις φυγής.

Η διαδρομή του Σάσα Βεζένκοβ μέχρι την πιο κεντρική σκηνή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και το πάνθεον της ιστορίας της διοργάνωσης και του Ολυμπιακού, δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα και μονοπάτια βατά. Αντιθέτως έπρεπε να κάνει υπομονή, να πεισμώσει, να δυναμώσει πνευματικά και ψυχικά. Να γίνει σκληρόπετσος από τα… αγκάθια για να φτάσει την 12η του Νοέμβρη του 2026 να διαδεχθεί κοτζάμ Βασίλη Σπανούλη στην πρώτη θέση των σκόρερ της ομάδας του Πειραιά.

Στα 31 του χρόνια ο Σάσα Βεζένκοβ έχει όλο το μέλλον μπροστά του και τη συνέπειά του για εχέγγυο ώστε να πατήσει πάσης φύσεως κορυφή. Όχι μόνο σε «ερυθρόλευκο» επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό.

Η ιστορία αγάπης παρόλα αυτά που χτίστηκε σεζόν με τη σεζόν, επιτυχία με την επιτυχία με τον Ολυμπιακό μέχρι να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ομάδας και ο ηγέτης της, πέρασε από φορτούνες. Όχι με το front office αλλά με το προπονητικό επιτελείο. Φορτούνες οι οποίες θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε τρικυμία αν ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν έλεγε… «μέχρι εδώ.»

Το Ole.gr κάνει βουτιά στο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα στο 2018, όταν και ξεκίνησε η κοινή διαδρομή Βεζένκοβ και Ολυμπιακού. Λίγο διάστημα πριν ανοίξει λογαριασμό με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, κόντρα στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα στη Ρωσία.

Η «Ιθάκη» που έψαχνε μετά την Μπαρτσελόνα και ο παράγοντας Παπαπέτρου

Το καλοκαίρι του 2015 και αφότου ο Σάσα Βεζένκοβ σάρωσε κάθε ατομικό βραβείο στην εγχώρια λίγκα (MVP, πρώτος σκόρερ, πρώτος ριμπάουντερ, πιο βελτιωμένος παίκτης και καλύτερος νέος) με τη φανέλα του Άρη και απέσυρε τη συμμετοχή του από το draft του NBA στο οποίο είχε δηλώσει συμμετοχή, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι «μπλαουγκράνα» που είχαν πειστέψει αρχικά στο ατόφιο ταλέντο του, πληρώνοντας μάλιστα και ένα buyout άνω των 300 χιλιάδων στους Θεσσαλονικείς για να τον κάνουν δικό τους.

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ιδανικά στη Βαρκελώνη, κάθε άλλο. Ο Βεζένκοβ δεν αξιοποιήθηκε, ο ίδιος δεν απέδωσε σε μια δύσκολη συνθήκη και έτσι οι «μπλαουγκράνα» έκαναν το καλοκαίρι του 2018 χρήση του opt out του τελευταίου χρόνου του συμβολαίου του και ο Σάσα Βεζένκοβ έμεινε ελεύθερος.

Η «ανατομία» των ερυθρόλευκων πόντων του Σάσα Βεζένκοβ Ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε ιστορία έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague και το Ole.gr κατατάσσει τους πόντους του με τη βοήθεια του hudlinstat.

Στο μυαλό του μετέπειτα δις MVP της Euroleague είχε μπει ο Ολυμπιακός νωρίτερα μέσα στη σεζόν, κυρίως όταν έβλεπε ότι βρισκόταν κυρίως εκτός αποστολής της Μπαρτσελόνα.

Ως κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου φυσικά, αντιλαμβανόταν ο ίδιος και η πλευρά της εκπροσώπησής του την ομάδα του Πειραιά ως έναν τόπο και σύλλογο που μπορούσε να ευνοήσει νέους κα εξελίξιμους παίκτες. Να μεγαλώσει μαζί τους, να τους δώσει το «έδαφος» και τον χώρο για να λάμψουν. Του άρεσε αυτή η ιδέα αλλά ακόμα δεν υπήρχε κάτι χειροπιαστό.

Αυτό άλλαξε λίγο πριν και όταν έμεινε ελεύθερος. Έγιναν κάποιες ζυμώσεις στο πλαίσιο επισκέψεων των ανθρώπων της ομάδας στη Βαρκελώνη, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της Euroleague. Τότε αντιλήφθηκαν ότι θα είναι διαθέσιμος, έπεσε το όνομά του στο τραπέζι των συζητήσεων και αποκτήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά του νέου προπονητή, Ντέιβιντ Μπλατ.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε – και οικονονικά – η φυγή του Ιωάννη Παπαπέτρου, τον οποίο ήθελε να κρατήσει ο Ολυμπιακός και με τον οποίο υπήρχαν συζητήσεις για νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Τελικά εκείνος διέβη τον Ρουβίκωνα, ο Ολυμπιακός πήρε τον Βεζένκοβ και κάπως έτσι άρχισε η ιστορία.

Οι δυσκολίες, ο δανεισμός και το προεδρικό… κόκκινο φανάρι

Ο Βεζένκοβ έπιασε Λιμάνι το καλοκαίρι του 2018 σε μια θέση που οι Πειραιώτες είχαν ήδη τους Πρίντεζη και Αγραβάνη. Η συνέχεια δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή αφού την πρώτη του σεζόν (2018-19), ο 23χρονος τότε Βεζένκοβ είχε περιορισμένο χρόνο (10’24” κατά μέσο όρο) συμμετοχής λόγω και κοσμοσυρροής στα φόργουορντ.

Τα καλύτερά του ματς από πλευράς παραγωγικότητας τα έκανε εκείνη την περίοδο απέναντι στη Χίμκι του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Τον Οκτώβρη του 2019 ο Κεμζούρα ανέλαβε ως υπηρεσιακός στη θέση του Μπλατ και ο ρόλος του Βεζένκοβ συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο. Όπως μετέφερε μάλιστα ο Μιχάλης Στεφάνου το βράδυ της 12ης του Νοέμβρη στην εκπομπή «Floor Generals», ο Λιθουανός τεχνικός φέρεται ότι είχε μεταφέρει στον Βεζένκοβ την πρόθεσή του περί μη ενεργής χρησιμοποίησής του.

Αυτό φάνηκε ευθύς αμέσως. 3:38 με τη Βαλένθια τη δεύτερη αγωνιστική, 0:04 με τη Μπασκόνια σαν… βασανιστήριο την τέταρτη, 3:59 με την Εφές την 7η αγωνιστική, 2:07 με τη Ζαλγκίρις την 8η στροφή, 6:56 με την Άλμπα τη 10η.

Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά ενώ η σκέψη της φυγής του από το Λιμάνι «ρίζωνε» όλο και περισσότερο. Κάπου εκεί όμως βγήκαν μπροστάν οι πρόεδροι και πιο συγκεκριμένα ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ενώ είχε παρουσιαστεί το ενδεχόμενο του δανεισμού του στην Τενερίφη, όπως είπε και ο Μιχάλης Στεφάνου, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού «έκοψε» κάθε τέτοια σκέψη, μεταφέροντάς του πως δεν έχει να πάει πουθενά.

Ιστορική κορυφή για τον «ερυθρόλευκο» Σάσα Βεζένκοφ με τον Μπαρτζώκα σημείο αναφοράς Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα Κύπελλα Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Μία «κλωστή» που άρχισε και ξεκίνησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο κύριος Αγγελόπουλος τόνισε πόσο πολύ πιστεύει ο οργανισμός στον Σάσα Βεζένκοβ και πως τα πράγματα θα αλλάξουν αρκεί να συνεχίσει να δουλεύει και να προσπαθεί. Όντως από εκείνο το σημείο και μετά μεγάλωσε τόσο η συμμετοχή του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού μαζί με την χρόνο συμμετοχής του, με αποκορύφωμα το παιχνίδι με τη Βαλένθια στην Ισπανία όπου ήταν χάρμα ιδέσθαι ο Βεζένκοβ με 19 πόντους (8/12 σουτ), επτά ριμπάουντ σε 34′ αγώνα.

Αυτό ήταν και το κύκνειο άσμα του Κεμζούρα στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έπεισε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιστρέψει στο Λιμάνι, σε μία απόφαση με περισσότερο συναίσθημα παρά λογική όπως έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή του ο Έλληνας τεχνικός στο Ole.gr.

Και από εκείνο το σημείο και μετά είδε ο Σάσα Βεζένκοβ την εμπιστοσύνη που έψαχνε από το προπονητικό επιτελείο. Όλα τα υπόλοιπα από το σημείο εκείνο και έπειτα, είναι απλώς ιστορία.