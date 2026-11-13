Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς «εξήγησε» το πώς ο Παναθηναϊκός απ’ την Μπαρτσελόνα (13/11, 74-76), με μία μικρή ατάκα.

Ο Παναθηναϊκός πήγε από τον «παράδεισο» στην «κόλαση» απέναντι στην Μπαρτσελόνα (13/11, 74-76).

Σε ένα ματς-θρίλερ οι «πράσινοι» είδαν τον Τζάστιν Ρόμπινσον να κάνει «μαγικά» πράγματα και με τρίποντο-μαχαιριά να δίνει τη νίκη στην ομάδα του.

Πλέον, οι δύο ομάδες «συγκατοικούν» στην κορυφή της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 8-3.

Μαζί τους είναι και η Βαλένθια, αλλά και ο Ολυμπιακός, ακριβώς με τον ίδιο δείκτη νίκες/ήττες.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο flash interview στις δηλώσεις στα κανάλια Novasports έδωσε και μία απλή «εξήγηση» στο γιατί ηττήθηκε η ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε πως οι 33 πόντοι που δέχτηκε η ομάδα του στο τελευταίο 10λεπτο ήταν και το «κλειδί» της νίκης της Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Στην τελευταία περίοδο δεχθήκαμε 33 πόντους και αυτό μπορεί να τα εξηγήσει όλα. Κάποιες πραγματικά άσχημες άμυνες μας τους έδωσαν τη δυνατότητα να σουτάρουν ελεύθεροι, την εκμεταλλεύτηκαν».