Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ ήταν… ασταμάτητοι με τη Ντουμπάι BC, με τον καθένα να έχεις τους δικούς του λόγους.

Φτερό στον… άνεμο έκανε ο Ολυμπιακός την Ντουμπάι BC το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στη Sunel Arena για την 11η αγωνιστική της Euroleague, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση εφάμιλλη πρωταθλητή Ευρώπης.

Σε μια περίοδο που προσπαθούσε να βρει τις ισορροπίες του μετά το έξω-μέσα του Φουρνιέ και τον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο.

Για τον ερυθρόλευκο θρίαμβο φρόντισε το σωστό mindset και η κλάση των Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ που σκόραραν μαζί τους 48 από τους συνολικά 102 πόντους της ομάδας τους. Σε μια βραδιά που ήταν εμφανές ότι το είχαν πάρει προσωπικά αλλά όχι ατομιστικά το ζήτημα.

Από τη μία ο MVP του τελευταίου Final Four, μπήκε ξανά πριν από μία εβδομάδα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού και μάλλον μπέρδεψε τη συνθήκη. Οι Πειραιώτες έβγαλαν ένα πιο ομαδικό πρόσωπο όπου οι κατοχές μοιράστηκαν όσο ο Φουρνιέ έλειπε (μαζί με τον Μοντέρο) και κατάφερε να πάρει δύο πολύ σημαντικές νίκες παρότι η περιφερειακή του γραμμή ήταν αδειανή.

Κι αυτό διότι κατανόησε τα όσα μπορεί και όσα δεν μπορεί να κάνει μέσα στο παρκέ, έριξε το βάρος στην άμυνα και επιβίωσε. Η επιστροφή του Φουρνιέ στη δράση δεν ήταν ομαλή. Κι αυτό διότι ο πρώην ΝΒΑερ ένιωσε έντονα πως ήταν η ώρα να βγει μπροστά. Αισθάνθηκε όλο το βάρος της ευθύνης να πέφτει πάνω του.

Με τον Ερυθρό Αστέρα έπιανε την μπάλα στα χέρια του περίμενε το σκριν και είχε προαποφασίσει, με τον ΜακΙντάιρ εκτός κλίματος και τον Τζόζεφ να δυσκολεύεται από την άμυνα των Σέρβων, πως ο Ολυμπιακός τα περίμενε όλα από εκείνον. Εξού και τα 19 εκτελεσμένα σουτ εντός παιδιάς από τα οποία βρήκαν στόχο μόνο τα πέντε.

Ο Ερυθρός Αστέρας είχε προσαρμοστεί πάνω του, εκείνος έπαιρνε τη μία τραβηγμένη προσπάθεια μετά την άλλη και όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, το κατάλαβε.

Παρεμφερής η συνθήκη και στο Μαρούσι (3/13 σουτ) με τον Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Γουόρντ να αποτελούν τους πόλους της «ερυθρόλευκης» επίθεσης για μεγάλο διάστημα, αναλαμβάνοντας τις 30 από τις 48 προσπάθειες.

Το έργο όμως με την Ντουμπάι ήταν διαφορετικό και ίσως έπαιξε ρόλο σε αυτό και το τρικ του Γιώργου Μπαρτζώκα να τον χρησιμοποιήσει μαζί με τον Κόρι Τζόζεφ κυρίως. Τρομερά ώριμος ο Φουρνιέ, πέρασαν 13′ για να κάνει το πρώτο του λάθος στον αγώνα, έπαιρνε ό,τι του έδινε η αντίπαλη (ασθενική σε πολλές περιπτώσεις) άμυνα, τιμωρώντας την σε κάθε ευκαιρία. Χάρμα ιδέσθαι ήταν ο Γάλλος με την Ντουμπάι, ο οποίος θα είχε κάνει ρεκόρ καριέρας στη Euroleague (36 πόντοι), αν ο Γιώργος Μπαρτζώκας τον χρησιμοποιούσε στην τελευταία περίοδο.

Δεν χρειαζόταν βέβαια (28π. έβαλε), καθώς ακολουθεί διπλή εβδομάδα και πριν από αυτή, δύσκολη δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο με τον Άρη.

«Είχαμε ένα πολύ κακό επιθετικά πρώτο ημίχρονο και, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήταν κυρίως δική μου ευθύνη. Ήμουν εκτός ρυθμού και αισθάνθηκα ότι χάλασα τον ρυθμό ολόκληρης της ομάδας», είπε μετά τον Ερυθρό Αστέρα. Οι μεγάλοι παίκτες δεν γίνονται σπουδαίοι μονάχα με το ταλέντο τους αλλά και με τη δουλειά που ρίχνουν πνευματικά εκτός παρκέ. Κάτι που δεδομένα έκανε αυτές τις μέρες ο Εβάν Φουρνιέ.

Από την άλλη ο Σάσα Βεζένκοβ γνώριζε ότι χρειαζόταν ένα καλάθι για να μπει στο πάνθεον της «ερυθρόλευκης» ιστορίας ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη. Και να γίνει ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, στα 31 του μόλις χρόνια. Αργά ή γρήγορα θα το έβαζε αυτό το καλάθι. Μάλλον το δεύτερο όπως αποδείχθηκε.

Είχε έναν ακόμα λόγο όμως αυτή τη βραδιά που δεν επιβαρύνθηκε τόσο αφού έμεινε λιγότερο από 21 λεπτά στο παρκέ, να είναι ο γνωστός Βεζένκοβ. Και είχε να κάνει με το… αντίπαλο δέος στην Ντουμπάι.

Απ΄ ότι φάνηκε ο Σάσα Βεζένκοβ αν και μεστός στα όσα λέει, δεν πρόκειται να παραδεχόταν κάτι τέτοιο, είχε πάρει απόφαση να διαψεύσει τον μεγαλόστομο ορισμένες φορές Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, ο οποίος είχε δηλώσει στο ποντκαστ που συμμετέχει στο κανάλι Amerikanos 24, πως δεν είναι καθόλου δύσκολο για εκείνον να τον μαρκάρει.

Εκ του αποτελέσματος τα είχε πάει αρκετά καλά σε ορισμένες περιπτώσεις με τον σταρ του Ολυμπιακού όσο βρισκόταν στη Μονακό που είχε βρει τον τρόπο λόγο του physicallity των παικτών της και των διαφορετικών χαρακτηριστικών, να περιορίζει τα «ερυθρόλευκα» όπλα.

Για τον δις MVP της Euroleague όμως, φράσεις σαν αυτές που γίνονται viral, αντηχούν ως… καύσιμο.

Ο Βεζένκοβ ήταν φοβερά προσηλωμένος στον στόχο της επίτευξης της νίκης με πειστική εμφάνιση. Φαινόταν από τη στάση του σώματος στην άμυνα, τις καλύτερες περιστροφές του, τη συγκέντρωσή του.

Κάποια στιγμή και μόλις οι παίκτες είχαν επιστρέψει στο παρκέ από το πρώτο τάιμ άουτ, δευτερόλεπτα μετά από την ανάκρουση του επιτεύγματός του από τα μεγάφωνα του γηπέδου και το καθολικό χειροκρότημα όλων, Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ αντάλασσαν μερικές κουβέντες μέχρι να αρχίσει ξανά το ματς.

Βρισκόμενοι όλοι στην άμυνα του Ολυμπιακού στο ύψος του «ερυθρόλευκου πάγκου», ο Βεζένκοβ πλησίασε τον Μιλουτίνοφ και κάτι του είπε χειροκροτώντας. Σαν «έλα, έλα εδώ είμαστε, πάμε.»

Κανένας εφησυχασμός ακόμα και σε στιγμή που το ματς δεν παιζόταν αφού οι διαιτητές ήταν στη γραμματεία και κάτι έλεγχαν.

Και το μπλοκ του στον Μπλοσομγκέιμ το έριξε και το τρίποντο πήρε αμέσως στην επίθεση και το έβαλε. Φοβερά στοχοπροσηλωμένος, είχε 8/10 σουτ.