Ο άνθρωπος της crunch time στη Euroleague έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Τζάστιν Ρόμπινσον και ο Παναθηναϊκός το βίωσε από πρώτο χέρι.

Στην γενικότερη κοσμοθεωρία του σύμπαντος, τα γνωμικά και τις φράσεις που ο λαός έχει προκρίνει, λένε πως η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Υπάρχει κάποιος που να αμφισβητεί κάτι τέτοιο; Ούτε ο ίδιος ο Τζάστιν Ρόμπινσον σίγουρα.

Δεν χωράει συζήτηση για το κατα πόσον, το τρίποντο του Ρόμπινσον που καθόρισε το αποτέλεσμα στο Telekom Center Athens μερικές ώρες πίσω, ήταν το τέλειο. Δεν ήταν. Παρόλα αυτά πέτυχε, κρίθηκε εύστοχο. Η μπάλα του έκανε την χάρη, η τύχη τον ευνόησε, μαζί και την Μπαρτσελόνα που έπιασε στην κορυφή Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μαζί με τη Βαλένθια. Ποιος θα το περίμενε;

Την τύχη του όμως ο Τζάστιν Ρόμπινσον την κυνηγά, δεν την περιμένει να έρθει ως δια μαγείας σε εκείνον. Έχει δουλέψει στο πνευματικό σκέλος σε βαθμό που έχει παγώσει το αίμα που κυλάει στις φλέβες του σε βαθμό που στα 29 του χρόνια και μέσα σε 15 μήνες, έχει εξελιχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων πόιντ γκαρντ της Euroleague.

Σίγουρα πάντως έχει γίνει ο άνθρωπος που κάθε ομάδα θα ήθελε να έχει σε κλειστά παιχνίδια. Διότι κρατάει την ψυχραιμία του, το βάρος της μπάλας δεν τον επηρεάζει. Ίσα ίσα, «διψάει» για τη λεγόμενη crunch time, όντας ο… βασιλιάς της για την ώρα στην Ευρωλίγκα. Με μεγάλη διαφορά από τον επόμενο, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Εβάν Φουρνιέ.

Ο δήμιος του Παναθηναϊκού που λίγο έλειψε να γίνει και εκείνος του Ολυμπιακού πριν από έναν μήνα στη Βαρκελώνη στέλνοντας την ματσάρα του «Palau» στην παράταση μπροστά στο υψομένο χέρι του Ντόντα Χολ, μετράει το συγκλονιστικό 10/12 σουτ εντός παιδιάς (δίποντα και τρίποντα) στα τελευταία δύο λεπτά των πρώτων 11 αγωνιστικών της Euroleague, όταν το ματς βρίσκεται στους πέντε πόντους μάξιμουμ διαφοράς. Στη λεγόμενη δηλαδή crunch time.

Απίστευτα πράγματα. Ίσως ακόμα πιο εντυπωσιακό από το 83,3% που έχει ο Ρόμπινσον σε αυτές τις καταστάσεις, έχοντα αναλάβει 12 παρακαλώ πολύ, είναι πως οι αμέσως επόμενοι σε εύστοχα σουτ.

Ακολουθούν με τέσσερα οι Φουρνιέ, Μπρουκς, Ουίλμπεκιν, Μπάτλερ και Εντζάι. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Σενεγαλέζο να έχει μάλιστα το απόλυτο. Κανένας τους όμως δεν προσεγγίζει καν την ακραία αναλογία του άσου της Μπαρτσελόνα που έχει εξελιχθεί σε λίρα εκατό για τον Σέκουλιτς. Ο βασικός λόγος και αιτία που οι Καταλανοί έχουν τρυπήσει το ταβάνι τους στο πρώτο κομμάτι της περιόδου, περνώνας και από την έδρα του Παναθηναϊκού παρότι έπαιζαν δίχως τον Πάντερ.