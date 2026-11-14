Ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε ιστορία έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague και το Ole.gr κατατάσσει τους πόντους του με τη βοήθεια του hudlinstat.

Το εχέγγυο της επιτυχία του Ολυμπιακού και του μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα τα τελευταία χρόνια ακούει (και) στο δικό του όνομα. Το ματς κόντρα στη Ντουμπάι BC ήταν ιστορικό για τον Σάσα Βεζένκοβ που πήρε τη σκυτάλη από τον Βασίλη Σπανούλη και τον ξεπέρασε στην κλίμακα των σκόρερ του συλλόγου στην κορυφαία τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Ο δις MVP του θεσμού χρειαζόταν μόλις ένα καλάθι για να αφήσει πίσω του τον «Kill Bill» και να βάλει πλώρη σε άλλα, μεγαλύτερα επιτεύγματα στη… στρατόσφαιρα της διοργάνωσης. Αφού για εκεί οδεύει ο Σάσα Βεζένκοβ με τους ρυθμούς που συνεχίζει, στην απόλυτη κορυφή.

Η προσαρμοστικότητά του – έως έναν βαθμό – στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια και ανάλογα με τους παρτενέρ γύρω του, είναι εκείνη που τον διατηρεί συνεπή.

Το Ole.gr έρχεται να ρίξει… φως στους 3,571 «ερυθρόλευκους» πόντους του Σάσα Βεζένκοβ και να τους καταττάξει με τη βοήθεια του hudlinstat.

Ο Βεζένκοβ που ξέρει να αναδεικνύει τα δυνατά του στοιχεία

Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει πάρει λοιπόν τον μεγαλύτερο αριθμό προσπαθειών στα χρόνια του στον Ολυμπιακό (2018-19 και μετά εξαιρουμένης της σεζόν-δοκιμής στο NBA) μιλώντας για Euroleague σε catch and shoots καταστάσεις. Πιάνω και εκτελώ δηλαδή, με χαοτική διαφορά από οτιδήποτε άλλο. Οι 614 κατοχές (23.7% του επιθετικού του σκιαγραφήματος, δηλαδή 1/4 προσπέθειες), του έχουν αποφέρει 702 συνολικά πόντους.

Στη δεύτερη θέση έρχονται οι πόντοι από κοψίματα, εκ των αγαπημένων στοιχείων του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια και σήμα κατατεθέν του με 410 πόντους σε 323 κατοχές.

Ακολουθούν οι 309 πόντοι στο τρανζίσιον (στις 240 κατοχές), στο οποίο έχει πάντα τον νου του ο Σάσα «χτυπώντας» την όποια ανισορροπία της αντίπαλης ομάδας, σε μη σετ παιχνίδι.

Ακολουθούν οι 278 πόντοι σε ποστ παιχνίδι, τρόπος με τον οποίο ξεπέρασε και τον Βασίλη Σπανούλη και έχει βάλει αρκετά πλέον στον τρόπο που επιτίθεται. Ιδίως την τρέχουσα περίοδο όπου βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της λίγκας.

Για την ώρα ο Σάσα Βεζένκοβ έχει πετύχει 232 πόντους με putback. Δηλαδή επιθετικό ριμπάουντ, προσγείωση στο παρκέ και εκτέλεση χωρίς ντρίμπλα. Από κοντά και στη θέση Νο6 οι 224 πόντοι μετά από catch and drive καταστάσεις. Δηλαδή πιάνω την μπάλα και αμέσως την μπιστάω στο παρκέ φτάνοντας έτσι να την αφήνω στο αντίπαλο καλάθι από το να σταματήσω είτε για να σουτάρω είτε για να πασάρω.

Στη συνέχεια έχει βάλει 209 πόντους έπειτα από screen off καταστάσεις δηλαδή ένα σκριν μακριά από την μπάλα που βγάζει τον Βεζένκοβ να εκτελεί άμεσα. Θέση Νο8 και 167 πόντοι από Pick ‘n’ Pop, δηλαδή τραβιέται προς στα πάνω μετά το σκριν που δίνει, παίρνει ξανά την μπάλα και εκτελεί. Σήμα κατατεθέν του Ντίνου Μήτογλου για παράδειγμα.

Δεν αρέσει τόσο μα τόσο πολύ ούτε στον Βεζένκοβ ούτε στον Ολυμπιακό αν αναλογιστεί κανείς πως καταλαμβάνει το 7,1% των προσπαθειών του με 167 πόντους σε 184 προσπάθειες.

Πιο εύστοχος είναι όταν γίνεται εκείνος αυτός που βυθίζεται μετά το PnR και παίρνει την μπάλα από τον χειριστή για να τελειώσει τη φάση. Συνήθως plays για τα 5άρια. Ο Σάσα Βεζένκοβ έχει 150 πόντους σε 122 απόπειρες.

Δεν συνηθίζει να εκτελεί από χέρι σε χέρι (hands off) εξού και οι μόλις 89 πόντοι (σε 82 κατοχές) με τον τρόπο αυτό. Ενδεικτικό το γεγονός ότι έχει σκοράρει μόλις ένα καλάθι κατ’ αυτόν τον τρόπο την τρέχουσα σεζόν, κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας τη 2η αγωνιστική.

Και τέλος οι 20 πόντοι του σε παιχνίδι απομόνωσης και οι 17 με τον ίδιο χειριστή στο PnR. Στοιχεία που καταλαμβάνει το 1% ή και λιγότερο των συνολικών κατοχών του όλα αυτά τα χρόνια (23 και 25 αντίστοιχα). Οκτώ όλοι κι όλοι πόντοι στο ISO από τον Μάη του 2023, άλλοι τόσοι από τον Γενάρη του 2023 μετά από δικό του στημένο PnR διότι αυτό σημαίνει ότι κάνει κάποιος άλλος το σκριν, περνάει ο ίδιος και με αρκετές ντρίμπλες τελειώνει τη φάση. Δεν βρίσκεται κάτι τέτοιο στο πλούσιο ταπεραμέντο του.

Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς και τις 650 ελεύθερες βολές στις οποίες έχει ευστοχήσει ο Βεζένκοβ με τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, φτάνει στο ρεκόρ.

Πάνω απ’ όλα ο Σάσα Βεζένκοβ έχει κατορθώσει να γίνει ο παίκτης που έχει γίνει και πρώτος σκόρερ στον σύλλογο του Πειραιά στην Ευρωλίγκα, διότι γνωρίζει πως να εκμεταλλευτεί τα δυνατά του στοιχεία. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίθεση κι αυτό οφείλεται στο γεγονός πως ο Ολυμπιακός επωφελείται από τα όπλα του. Και εκείνος από τα δικά του, δίχως να πιέσει τον εαυτό του κάνοντας κατ’ εξακολούθηση πράγματα για να γράψει νούμερα.