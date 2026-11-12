Ο Σάσα Βεζένκοφ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα Κύπελλα Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Μία «κλωστή» που άρχισε και ξεκίνησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της Euroleague στη Sunel Arena. Τι πρωτότυπο θα έλεγε κανείς.

Έλα όμως που το πρώτο – δύσκολο εντωμεταξύ – καλάθι του σούπερ σταρ των Πειραιωτών είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Σάσα Βεζένκοφ…

Ο επόμενος αρχηγός των «ερυθρολεύκων» ξεπέρασε τους 3552 πόντους που χρειαζόταν και άφησε πίσω του τον Βασίλη Σπανούλη που ήταν μέχρι πρώτινος ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στην Ευρωλίγκα.

Και συνεχίζει ακάθεκτος να πατάει κορυφές και να σπάει ρεκόρ ο Σάσα Βεζένκοφ που με τον ρυθμό που σκοράρει απέναντι στις αντίπαλες ομάδες, δεδομένης και της ηλικίας του, θα γίνει εκτός απροόπτου ο… βασιλιάς της Euroleague τα επόμενα χρόνια. Ο κορυφαίος των κορυφαίων.

Εντωμεταξύ αξίζει να αναφερθεί πως η διαδρομή αυτή του Σάσα Βεζένκοφ με τον Ολυμπιακό, ξεκίνησε την περίοδο 2018-19 στη Μόσχα κόντρα στη Χίμκι. Όπου ήταν διψήφιος με 13 πόντους με το… καλησπέρα σας. Στον πάγκο της ρωσικής ομάδας καθόταν τότε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον οποίο πλέον γράφουν μαζί ιστορία.