Ο Παναθηναϊκός την πάτησε από την δίχως Πάντερ Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ και καλείται να ανταποκριθεί σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα το επόμενο δίμηνο.

Το κορεό και η γιορτή στήθηκαν από νωρίς στο Telekom Center Athens που είχε ετοιμαστεί για μία μάχη ανάλογη του βεληνεκούς των δύο ομάδων. Η Μπαρτσελόνα ήρθε φουριόζα στην Αθήνα (4 σερί νίκες) αν και χωρίς τον Πάντερ, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Για τρία δεκάλεπτα ο Παναθηναϊκός «άκουγε» αυτό το… ξυπνητήρι, στο φινάλε όμως είδε τα πάντα γύρω του να σκοτινιάζουν. Ο Τζάστον Ρόμπινσον, μεταγραφή από την Παρί, ντύθηκε Πάντερ, πήρε το όπλο του και εκτέλεσε τους πράσινους με ένα τυχερό for-the-win τρίποντο στο φινάλε.

Η μπάλα κατέληξε μέσα, ο υπολειπόμενος χρόνος δεν επαρκούσε για την ύστατη προσπάθεια στον Παναθηναϊκό αν και όπως είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης για την 11η στροφή, «αυτό δεν είναι σημαντικό. Για μένα έχει περισσότερο ενδιαφέρον να κατανοήσουμε αυτό το τελευταίο τρίποντο, το οποίο δεχθήκαμε τρεις φορές. Αυτό είναι το παιχνίδι, όχι η τελευταία κατοχή», είπε ο Ζοτς.

"This last action, I will never go back to this situation. If (Francisco) had scored, it would have been luck on our side, but that's not important. For me, it's much more interesting to understand the last three shots we conceded. That's the game.”



Zeljko Obradovic after… pic.twitter.com/7DzHaptFAo — Basketball Sphere (@BSphere_) November 13, 2026

Με το τρίποντο μαχαιριά του Ρόμπινσον, ο Παναθηναϊκός βρήκε συγκατοίκους στην κορυφή (Βαλένθια, Μπάρτσα και Ολυμπιακός στο 8-3) και έχασε την ευκαιρία να παραμείνει μοναχός του στο ρετιρέ, πριν ξεχάσει τι πάει να πει «σπίτι.»

Κι αυτό διότι από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αρχίζει ένα διάστημα… φωτιά με οκτώ ματς εκτός Ελλάδας και δύο ντέρμπι με «ερυθρόλευκους» στο γήπεδό του.

17/11 Vs. Βίρτους Μπολόνια 🛫

19/11 Vs. Ζαλγκίρις 🛫

24/11 Vs. Βαλένθια 🛫

4/12 Vs. Μπεσίκτας 🛫

11/12 Vs. Ολυμπιακός 🏠

16/12 Vs. Ερυθρός Αστέρας 🏠

18/12 Vs. Μπάγερν Μονάχου 🛫

23/12 Vs. Ντουμπάι BC 🛫

29/12 Vs. Φενέρμπαχτσε 🛫

07/01 Vs. Μακάμπι Τελ Αβίβ 🛫