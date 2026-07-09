Η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Γιαν Μοντέρο αυτή καθ’ αυτή ήταν σημαντική αλλά συνοδεύτηκε και με ιδιαιτέρως ικανοποιητικούς όρους από πλευράς ομάδας.

Η συνθήκη έμοιαζε ιδανική κι ο Ολυμπιακός την εκμεταλλεύτηκε. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ανακοίνωσης της έναρξης της χορηγικής συμφωνίας του Ολυμπιακού με τον βασικό του πλέον χορηγό, έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας των «ερυθρολεύκων» και ταυτοχρόνως η ανακοίνωση της απόκτησης του Γιαν Μοντέρο.

Ένα deal γνωστό εδώ και καιρό, πριν καν το Final Four της Αθήνας για την ακρίβεια, το οποίο έκλεισαν οι μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης και λόγω της παρουσίας του Γιώργου Μπαρτζώκα στον πάγκο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο Rising Star της Euroleague έβγαλε… μάτια με τη Βαλένθια και έκρινε το περιβάλλον του Ολυμπιακού ως το ιδανικό για την καθιέρωση στην ελίτ της Ευρώπης, τη διεκδίκηση κάθε λογής κορυφής και της προετοιμασίας για το μεγάλο βήμα για το NBA.

Όπως συνηθίζει να πράττει ο Ολυμπιακός στις τελευταίες του συμφωνίες, ο Γιαν Μοντέρο συμφώνησε σε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια (οψιόν από πλευράς της ομάδας), έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, καθιστώντας τον έναν εκ των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ αλλά και στη διοργάνωση εν γένει.

Το νούμερο με τα… όργιά του στα ισπανικά playoffs ενδέχεται να ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν και εφόσον έβγαινε στην αγορά με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Βαλένθια. Κάτι που είχε προβλέψει ο Ολυμπιακός, ηλίου φαεινότερον, φτάνοντας σε αυτό το deal. Όπως και οι μνηστήρες φυσικά που θα ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν ακόμα περισσότερα από 500 χιλιάδες ευρώ για την ρήτρα αποδέσμευσης του Μοντέρο στους «πορτοκαλί».

Λεπενιώτης στους Betarades για Μοντέρο: «Τέλειωσε το… μαρτύριο για φίλους κι εχθρούς» (video) Ο Νίκος Λεπενιώτης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Showtime του Betarades.gr στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την χορηγική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Superbet, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων το ζήτημα Μοντέρο και το γηπεδικό.

Σε όλα τα προαναφερθέντα, οφείλει κανείς να προσθέσει έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα που πρέπει να χαροποιεί τον κόσμο της ομάδας. Και αυτός έχει να κάνει με τον περιβόητο στην Ευρώπη όρο του NBA out.

Ο «El Problema» έχει ως στόχο την μετάβαση – την οποία θέλει όμως να είναι ομαλή – στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, που τον έκανε να λατρέψει και το μπάσκετ. Το NBA αποτελεί τον μεγάλο στόχο του νέου παίκτη του Ολυμπιακού, θέλοντας όμως να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό και να γεμίσει με εικόνες, στιγμές και επιτυχίες.

Γι’ αυτό λοιπόν οι δύο πλευρές στο πλαίσιο των σύντομων διαπραγματεύσεών τους, έθεσαν έναν ορίζοντα διετίας. Έτσι ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να μην συμπεριληφθεί κάποιο συγκεκριμένο ποσό το οποίο θα μπορεί ο εκάστοτε μνηστήρας ή ο ίδιος ο Μοντέρο να καταβάλει/αφήσει ανοιχτό για να μεταβεί στην άλλη πλευρά του ωκεανού το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027.

Άρα ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος θα ανήκει στους Πειραιώτες αναφορικά με τη συνεργασία τους με τον Γιαν Μοντέρο για τα δύο επόμενα χρόνια μίνιμουμ. Και πριν την έναρξη του τρίτου (καλοκαίρι 2028), κίνδυνος θα υπάρξει μονάχα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού εξαιρώντας το ενδεχόμενο του NBA, η περίπτωσή του θυμίζει εκείνη του Ντόρσεϊ (στο χέρι του Ολυμπιακού δηλαδή ο τρίτος χρόνος της συμφωνίας τους).