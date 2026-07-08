Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ΗΠΑ, είναι μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Όσα έκανε στο NBA και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που διαθέτει.

Μια ανάσα από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ΗΠΑ!

Το «τριφύλλι», σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο έγκριτος ρεπόρτερ του HoopsHype, Μάικλ Σκότο, «κλείνει» την frontline του με την απόκτηση του Γάλλου ψηλού.

Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He's averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0 — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Βάσει του σχετικού δημοσιεύματος, ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ πήρε την απόφαση να αποχαιρετήσει το NBA για λογαριασμό των «πρασίνων». Η μετακίνησή του αυτή μάλιστα αναμένεται να τον καταστήσει έναν από τους τρεις πιο ακριβοπληρωμένους μπασκετμπολίστες στην Ευρώπη.

Ο 30χρονος άσος επιστρέφει στα ευρωπαϊκά γήπεδα μετά από μια διετία στις ΗΠΑ, καθώς έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, όπου αγωνιζόταν από τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από ανταλλαγή από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Συνολικά, την περασμένη σεζόν, ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε σε 67 παιχνίδια στο NBA, μετρώντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ, σε 15 λεπτά. Όσον αφορά την αγωνιστική περίοδο 2024-25, όταν αγωνιζόταν στους Φιλαδέλφεια 76ερς, σε 70 παιχνίδια είχε μέσο όρο 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, σε 27.1 λεπτά.

Από εκεί και πέρα, ένα στατιστικό του στη Euroleague φανερώνει, μάλλον, και το στοιχείο-κλειδί που «κέρδισε» τον Παναθηναϊκό, ξεχωρίζοντας την περίπτωσή του. Συγκεκριμένα, ο Γιαμπουσέλε, κατά την παρουσία του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετρά 41.1% ποσοστό σε σουτ τριών πόντων, έχοντας ευστοχήσει στα 167 από 406 σουτ που έχει επιχειρήσει, συνολικά, πίσω από τη γραμμή των 6.75μ.