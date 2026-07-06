Ποια είναι η θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με την περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ και ποια η αλήθεια;

Έντονη κινητικότητα έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες αναφορικά με την περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ μετά την αποκάλυψη του Μιχάλη Στεφάνου από το Eurohoops, περί μεγάλης οικονομικής προσέγγισης από πλευράς Ντουμπάι BC που τον… ορέγεται.

Οι Άραβες έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να υπερκαλύψουν και με το παραπάνω κάθε οικονονική επιθυμία του παίκτη, ρίχνοντας στο τραπέζι μέχρι και τρία εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο την ίδια ώρα που είναι να λάβει 1,1 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό βάσει συμβολαίου για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Παρόλα αυτά και όπως έχει διαμηνυθεί πολλές φορές από το Ole.gr, στο Λιμάνι δεν σκέφτονται την επόμενη μέρα τους δίχως τον Τεξανό γκαρντ. Άλλωστε μονάχα ο Ολυμπιακός διαθέτει την δυνατότητα να κάνει χρήση της οψιόν και να βγει του συμβολαίου που έχουν συνάψει οι δύο για την ερχόμενη σεζόν. Κάτι που φυσικά δεν υπάρχει κάποια πρόθεση να συμβεί.

Γι’ αυτό και δεν είναι διατεθειμένοι να ακούσουν καμία πρόταση ούτε και… ιδρώνει το αυτί τους στα όσα έχει μεταφέρει η Ντουμπάι BC στην πλευρά του παίκτη, σύμφωνα με όσο βγαίνουν προς τα έξω.

Η σχέση Γουόκαπ και Ολυμπιακού διέπεται από μεγάλο σεβασμό για τα όσα έχει προσφέρει ο ένας στον άλλον και τούμπαλιν, έχοντας φυσικά ως προτεραιότητα τις μεταξύ τους επαφές στο εγγύς μέλλον.

Αν και στον Ολυμπιακό σκέφτονταν να μην «τρέξουν» τόσο την υπόθεση των ανανεώσεων του Γουόκαπ και του Ντόρσεϊ, οι εξελίξεις λόγω και της σεζόν που έκαναν, επισπεύδουν τις διαδικασίες.

Τις επόμενες ημέρες Ολυμπιακός και Γουόκαπ θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, βάζοντας κάτω τα οικονομικά και τον ρόλο του στην επόμενη μέρα των «ερυθρολεύκων». Αν και εφόσον ο νατουραλιζέ της Εθνικής ικανοποιηθεί από αυτά που θα ακούσει, τότε αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Κοινώς πρόωρη επέκταση συμβολαίου και να γίνει κάτοικος Πειραιά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.