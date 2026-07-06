Τρεις εβδομάδες μετά το ρεπορτάζ του Ole.gr, ήρθε και η απόλυτη επιβεβαίωση με την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Μφιόντου Καμπενγκέλε.

Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε δεν το… κουνάει από την Ντουμπάι BC έγραψε πριν από τρεις εβδομάδες το Ole.gr όταν ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό και πιθανή συνεργασία.

Λίγες ημέρες αργότερα ήρθε και η απόλυτη επιβεβαιώση από πλευράς της ομάδας της Μέσης Ανατολής που κάνει μεγάλα σχέδια και κατστρώνει πλάνα… κορυφής. Η άνοιξη στην Ντουμπάι BC έχει ανοίξει για τα καλά και τίποτα δεν την σταματά.

Οι Άραβες που μπήκαν στην Ευρωλίγκα από το «παράθυρο» της ABA Liga την οποία και κατέκτησαν στη δεύτερη συμμετοχή τους εκεί, έδεσαν έναν εκ των κορυφαίων ψηλών που αγωνίζεται στην Ευρώπη για έναν ακόμα χρόνο.

Όπως ανακοίνωσε η Ντομπάι BC, τη φανέλα της ομάδας θα συνεχίσει να φορά για μία (έξτρα) σεζόν και μετά το υπάρχον συμβόλαιό του ο ανηψιός του θρυλικού Μουτόμπο.

Ο Μφιόντου Καμπενγκέλε, πρώην σέντερ της ΑΕΚ που έκανε… θραύση στη ρούκι του σεζόν στην Ευρωλίγκα, είχε κλειστό συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την Ντουμπάι BC. Οι άνθρωποι της ομάδας όμως βλέποντας τους μνηστήρες να ερίζουν και θέλοντας να τον επιβραβεύσουν για την απόδοσή του την περίοδο 2025-26 και την συμβολή του στη πορεία της ομάδας, του πρότειναν πρόωρη επέκταση συμβολαίου με βελτιωμένους αρκετά οικονονικούς όρους, όπως σας είχε ενημερώσει σχετικά το Ole.gr από τις 19/6.

Αυτή την πρόθεση έκαναν πράξη στην Ντουμπάι, ο Καμπενγκέλε δέχτηκε κι έτσι οι δυο τους θα (συμ)πορευθούν τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2028. Σπουδαία δουλειά από το front office της ομάδας που μετά τον Μπέικον και τον ΜακΊνλει Ράιτ, κράτησε για μία ακόμα χρονιά τον Καμπενγκέλε.Όπως σπουδαία δουλειά έκανε και ο Καναδός σέντερ με τις αφρικανικές ρίζες που ήταν ένατος στην αξιολόγηση την πρόσφατη αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία λίγκα της «γηραιάς ηπείρου», με 17,4 μονάδες ανά παιχνίδι.