Δεν έχει ακολουθήσει μονάχα ο Άιζακ Μπόνγκα τον δρόμο του πρωταθλητισμού στην οικογένεια.

Η 7η του Ιουλίου άνηκε δίχως αμφιβολία στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλε αφίξεις κατά τον προσφιλή του τρόπο (IG), οι οποίες έκαναν το φίλαθλο κοινό της ομάδας να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Την υπέροχη τρίτη του «τριφυλλιού», έκλεισε η έλευση του Άιζακ Μπόνγκα, που ήρθε να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το αμυντικό φίλτρο της ομάδας. Κατ’ επιλογήν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φυσικά.

Ο Μπόνγκα αφίχθη το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στον αερολιμένα Αθηνών και έκανε λόγο για… όνειρο την κατάκτηση της Euroleague με την φανέλα του Παναθηναϊκού ενώ στάθηκε και στη σημασία της παρουσίας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην άκρη του πάγκου.

Ένας περιζήτητος λόγω χαρακτηριστικών και διαρκώς ανοδικής πορείας παίκτης, ο οποίος συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αθήνα. Ένας πρωταθλητής Ευρώπης αλλά και κόσμου με κομβικό ρόλο στις επιτυχίες της nationalmannschaft, που μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον αμιγώς αθλητικό. Καθώς δεν είναι το μόνο παιδί της οικογένειας που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τα (διαδεδομένα) σπορ.

Με γονεός από την Νιγηρία που μετακόμισαν στο Κονγκό και από εκεί στη Γερμανία στις αρχές της δεκαετίας των 90’s, ο Άιζαν Μπόνγκα έχει άλλα έξι αδέρφια. Μεταξύ αυτών και ο Ταρσίς. Μεγαλύτερος κατά δύο χρόνια ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.

Ο υψηλόσωμος κι αυτός Μπόνγκα, έφτασε μάλιστα να γράψει στο βιογραφικό του και τη συμμετοχή σε επίπεδο Bundesliga. Δεκατέσσερα λεπτά όλα κι όλα τα οποία και αποτελούν το παράσημο της καριέρας του, την περίοδο 2021-22 με την Μπόχουμ. Ομάδα που βοήθησε κι εκείνος από πλευράς του να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία μία σεζόν πριν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2025-26) αγωνίστηκε στην 4η κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος ενώ τη σεζόν 2022-23 έπαιξε για την Μπραουνσβάιγκ. Εκεί όπου είχε συμπαίκτη τον Έλληνα ομογενή Γιάννη Νικολάου, που ήταν αρχηγός σε ένα φιλικό της ομάδας με τον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν.

Ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού έχει και έναν μικρότερο αδερφό με κλίση στον αθλητισμό. Ο Τζόσουα Μπόνγκα γεννημένος το 2005, συνδύασε τις σπουδές με το μπάσκετ σε κολέγιο στις ΗΠΑ, ενώ έπαιξε και σε ομάδα της Β’ κατηγορίας τη σεζόν 2025-26.