Πώς αντέδρασε ο Μάικ Τζέιμς, όταν έμαθε την τιμωρία του από τη Euroleague μέσω ενός post στο Twitter.

Ο Μάικ Τζέιμς δεν ολοκλήρωσε τον δεύτερο αγώνα των Play Offs της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ, καθώς αποβλήθηκε και πήγε νωρίτερα στα αποδυτήρια, όντας σε έξαλλη κατάσταση.

Η διοργανώτρια αρχή τιμώρησε τον Αμερικανό γκαρντ με πρόστιμο 6.000 ευρώ και αποκλεισμό μίας αγωνιστικής λόγω της στάσης του στο συγκεκριμένο παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες.

Ωστόσο η αγωνιστική ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, κάτι που σημαίνει πως ο Μάικ Τζέιμς θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Game 3 της σειράς στο Μονακό, με την τιμωρία να ενεργοποιείται μόνο αν υποπέσει σε νέο παράπτωμα.

Πάντως, ο Αμερικανός δεν άφησε ασχολίαστη την τιμωρία του, ενώ παράλληλα εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση μέσω… Twitter, κάνοντας ένα καυστικό σχόλιο στον προσωπικό του λογαριασμό.

«Ενδιαφέρων τρόπος για να το μάθω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικ Τζέιμς, κάνοντας repost την ανάρτηση του Ντονάτας Ουρμπόνας.