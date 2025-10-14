Περί φυγής από το Πριγκιπάτο, «κινητήρα» Βεζένκοφ, τρομερά δύσκολου να μαρκάρεις Ναν, Παπαγιάννη, νατουραλιζέ και πλήρους Εφές. Ο Τζόρνταν Λόιντ είχε πράγματα να πει στο Ole.gr.

Ένα ακόμα παιδί από το Σικάγο που πορεύτηκε με το μπάσκετ και την «σπυριάρα». Ένα ακόμα παιδί από το Σικάγο που διέπρεψε, έζησε μία από τις μεγαλύτερες τιμές που μπορεί να βιώσει ένας αθλητής. Ο Τζόρνταν Λόιντ λίγους μήνες πριν κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι με προορισμό την Ευρώπη, ήταν γεμάτος, έχοντας πιει το… νέκταρ από το «άγιο δισκοπότηρο».

Έφτιαξε την φήμη του σε ένα όχι και τόσο φημισμένο κολέγιο και από undrafted, ανάγκασε – μέσω Ισραήλ – τον «μαγικό κόσμο» να τον προσέξει. Μέλος των Τορόντο Ράπτορς τη σεζόν που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής. Το πρόσωπο του, η αντίδρασή του στο iconic σουτ του Κάουι Λέοναρντ, εξακολουθεί να κάνει τον γύρο του κόσμου. Σε πόστερ, αφίσες, φωτογραφίες, wallpaper. Παντού.

Λίγες ημέρες αργότερα έσκασε μύτη στην παρέλαση των πρωταθλητών από τον Καναδά με μπλουζάκι «ένας τυχαίος τύπος σε κοστούμι». Τι τυπάρα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι προσδοκίες από την μπασκετοκουβέντα του με το Ole.gr και τους Betarades πριν από το ματς της 4ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (14/10, 21:15), ήταν μεγάλες. Και τις δικαίωσε.

Περπατώντας στα 33 του χρόνια πλέον, ο Τζόρνταν Λόιντ δεν έχει κάτι να αποδείξει. Απλώς να λάβει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που έχει κερδίσει. Αυτό επιζητούσε και στο Πριγκιπάτο, όπου και επέστρεψε μεσούσης της σεζόν άρον άρον μιας και η Μακάμπι, δεδομένων των συνθηκών, δεν αποτελούσε και την καλύτερη επιλογή. Δεν συνέβη όμως και η φυγή, ήταν αναπόφευκτη.

Ένα γνώριμο περιβάλλον, που είχε δομηθεί όμως χωρίς εκείνον. Και παρότι συνέβαλε σημαντικά στην πορεία των Μονεγάσκων μέχρι το τελικό της Euroleague και δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, τράβηξαν δρόμους χωριστούς. Επιθυμία και των δύο όπως εξήγησε…

Στο… τραπέζι φυσικά έπεσαν διάφορα θέματα και καταστάσεις. Ανάμεσα σε αυτά, ο τρόπος περιορισμού του Σάσα Βεζένκοφ μιας και ξέρει το ‘πως’, το έχει «αχνό» στο μυαλό του από το Αμπού Ντάμπι.

Ο «πολύ αυστηρός με τον εαυτό του» και «εξαιρετικός παίκτης που θα τα πάει περίφημα στην Εφές» Γιώργος Παπαγιάννης, τον οποίο συνάντησε ξανά, καθώς και η τριάδα των γκαρντ που έχει δυσκολευτεί περισσότερο να μαρκάρει στην Ευρώπη. Αρκετά λογική η απάντησή του εδώ, αρχές της έβδομης σεζόν του στη Euroleague.

«Είναι αυστηρός ο Βασίλης Σπανούλης;» Ρωτήθηκε. Και γέλασε. «Θα σου πει τα πράγματα όπως είναι, ακόμα κι αν δεν θέλεις να τα ακούσεις. Έχει την ικανότητα να ‘πιάνει’ την διάθεση των παικτών του», ανάμεσα σε αυτά που ειπώθηκαν.

Και φυσικά, Εθνική Πολωνίας για φινάλε. Πώς και γιατί; Στον Τζόρνταν Λόιντ ζητήθηκε να πάρει θέση για το περιβόητο ζήτημα των νατουραλιζέ. Και το έκανε, ο άνθρωπος που επιλέχθηκε ως το «ιδανικό fit με τον Ματέους Πονίτκα», από τον Ιγκόρ Μίλισιτς. Διαφωνεί κανείς μετά τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ 2025, όταν τίμησε την Polska και με το παραπάνω;

Το κοντέρ έγραψε 22,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά παιχνίδι, μα πάνω απ’ όλα κατάθεση ψυχής, αφοσίωσης μέχρι εξαντλήσεως των δυνάμεών του. Και φυσικά το τηλεφώνημα που (μας) χρωστά για τον Ματέους Πονίτκα. «Όταν παίζει για τη χώρα του, είναι σαν να φοράει κράνος και να βγαίνει στη μάχη.»

Ο Τζόρνταν Λόιντ ακολουθεί…