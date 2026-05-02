Ο Εργκίν Αταμάν ύψωσε «ασπίδα» για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Μετά τα γεγονότα του δεύτερου αγώνα του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια, η Euroleague επέβαλε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Η τιμωρία αυτή αναγκάζει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να απουσιάσει από τις επόμενες τρεις αναμετρήσεις της ομάδας του στη διοργάνωση, γεγονός που σημαίνει πως, σε περίπτωση που οι «πράσινοι» εξασφαλίσουν την πρόκριση με τρίτη συνεχόμενη νίκη, ο ίδιος δεν θα έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο Final Four της Αθήνας.

Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να υπερασπιστεί τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, με ένα story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός ανέφερε: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν πάθος, συναίσθημα και εμπιστοσύνη και που μιλούν πάντα ευθέως, όχι πίσω από την πλάτη των άλλων. Ο Δημήτρης απλώς διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, απευθείας στους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά θεωρείτε ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο γήπεδό του για το Final Four. Κανείς, ακόμη και οι συνάδελφοι-αντίπαλοί μου, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Να είστε γενναίοι, να είστε δίκαιοι!».