O Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι σε τρομερή κατάσταση και φροντίζει να το αποδεικνύει με το… καλησπέρα στους αγώνες του Ολυμπιακού στη Euroleague!

Η φετινή σεζόν του Ολυμπιακού έχει ξεκινήσει με μία «εσωτερική μεταγραφή». Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν μπόρεσε την περασμένη αγωνιστική χρονιά να ξεχωρίσει.

Πολλοί ήταν οι αγώνες, που έπαιζε ελάχιστα, ενώ σε άλλους δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής.

O Nτόρσεϊ χρειάστηκε πέντε ματς στη Euroleague, για να «ξεπεράσει» τον… Τάιλερ της περασμένης σεζόν! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει… αφήσει πίσω του την περασμένη σεζόν. Γεγονός, που φαίνεται και από τους αριθμούς του, καθώς «ξεπέρασε» ήδη τα περσινά «πεπραγμένα» του πριν καλά-καλά τελειώσει ο αγώνας με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (16/10, 94-95)!

Ωστόσο, φαίνεται πως ο 29χρονος σούτινγκ γκαρντ έχει αφήσει πίσω του αυτήν την «κακή παρένθεση».

Eίναι από τα βασικότερα «γρανάζια» του Ολυμπιακού και φροντίζει να δείχνει πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με το… καλησπέρα των αγώνων της ομάδας του!

🎥🏀🔝 Δείτε τις καλύτερες στιγμές της ομάδας μας στο διπλό επί της Μπάγερν (71-96), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας . #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #BAYOLYhttps://t.co/AXRFaA1crA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 24, 2025

Ο Ντόρσεϊ είναι «φωτιά» στο πρώτο 10λεπτο

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… αέρας από το Μόναχο στο ματς με την Μπάγερν (24/10, 71-96)! Από την αρχή, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μάς είχε «προϊδεάσει» για τις προθέσεις του.

Με ένα απίθανο επιθετικό ρεσιτάλ στο πρώτο 10λεπτο είχε 9 πόντους, τελειώνοντας το παιχνίδι συνολικά με 19!

Σε μία συνθήκη, που είναι αρκετά γνώριμη τη φετινή σεζόν. Έτσι και αλλιώς, αν δούμε τα πρώτα 10λεπτα σε όλα τα ματς των «ερυθρολεύκων» θα καταλάβουμε τι εννοούμε!

Ο Ελληνοαμερικανός έχει σκοράρει συνολικά 103 πόντους σε έξι αγωνιστικές. Πόσοι από αυτούς ήρθαν με το… καλησπέρα;

Οι 63! Δηλαδή, το 61% των πόντων του στην αρχή της σεζόν στη Euroleague είναι στα πρώτα 10λεπτα!

Κι όμως, όσο απίθανο και να ακούγεται είναι πέρα για πέρα αληθινό, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπαίνει «ζεστός» από την αρχή!

Αναλυτικά, οι πόντοι του Τάιλερ Ντόρσεϊ ανά ματς και στο πρώτο 10λεπτο:

Μπασκόνια – Ολυμπιακός 96-102: Συνολικά 21 πόντοι, πρώτο 10λεπτο 12 πόντοι.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: Συνολικά 20 πόντοι, πρώτο 10λεπτο 16 πόντοι.

Ολυμπιακός – Dubai BC 86-57: Συνολικά 14 πόντοι, πρώτο 10λεπτο 5 πόντοι.

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82: Συνολικά 11 πόντοι, πρώτο 10λεπτο 11 πόντοι.

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95: Συνολικά 18 πόντοι, πρώτο 10λεπτο 10 πόντοι.

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Συνολικά 19 πόντοι, πρώτο 10λεπτο 9 πόντοι.