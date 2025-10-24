Αποστολή στο Μόναχο: Μάνος Φυρογένης

Ο Ολυμπιακός «ένιωσε» σαν να παίζει… σπίτι και «διέλυσε» την Μπάγερν στο Μόναχο, με 71-96 (24/10), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες είχαν αρκετούς πρωταγωνιστές, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, με 19 πόντους, και Σάσα Βεζένκοφ, με 18 πόντους. «Γεμάτη» εμφάνιση είχε και ο Ντόντα Χολ, που σταμάτησε στους 11 πόντους, μαζεύοντας και 8 ριμπάουντ.

Πάντως, στο Μόναχο, σίγουρα ο Ολυμπιακός κρατά και την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του, που ταξίδεψαν στη γερμανική πόλη, για να στηρίξουν την ομάδα τους.

Σε αυτό ακριβώς, στάθηκε στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τονίζοντας πως η ομάδα του ένιωσε σαν να παίζει στο ΣΕΦ.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στη διαρκή βελτίωση της ομάδας μέρα με τη μέρα, αλλά και την πίστη που έχουν άπαντες εντός του «ερυθρόλευκου» συνόλου.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ήμασταν συμπαγείς και αμυντικά και επιθετικά. Σε αυτό το παιχνίδι είχαμε σχεδόν όλο το ρόστερ μας διαθέσιμο με εξαίρεση τον αρχηγό μας, τον Κώστα Παπανικολάου. Είχαμε καλή δημιουργία και υπομονή να μοιράσουμε τη μπάλα. Ήμασταν πολύ καλοί επιθετικά, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους. Ήμασταν όμως συμπαγείς και αμυντικά. Το σημαντικότερο όμως ήταν η υποστήριξη από τους φίλους μας. Ήταν φανταστικοί και νιώσαμε σαν να παίξαμε στο ΣΕΦ.

Αυτή είναι η δουλειά, αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε. Να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Κάθε παίκτης, κάθε προπονητής και όποιος εργάζεται στην ομάδας μας. Η πρόοδός μας είναι πολύ σημαντική και πιστεύουμε στην ομάδα μας. Έχουμε έναν μεγάλο σύλλογο και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι».