Οι εκτός έδρας αποδράσεις, αδικούν την ομάδα της Euroleague που περνά… χειροπέδες στους αντιπάλους της, όταν αυτή επιχειρούν να περάσουν από το «σπίτι» της.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» που άξιζαν και οι δύο πλευρές. Οι χτυπημένοι από τραυματισμούς και μία κάποια αμφιβολία «ερυθρόλευκοι» αφού κατέβαλαν τον αιώνιο αντίπαλό τους στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, κατευθύνθηκαν στους οργανωμένους φίλους της ομάδας και πανηγύρισαν μαζί τους ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Το βράδυ της Παρασκευής (6/3) το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ήταν ένα πραγματικό… κάστρο για τον Ολυμπιακό. Θορυβώδες και πολύβουο, ο κόσμος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε από πολύ νωρίς στην εξίσωση βλέποντας τους πρωταγωνιστές με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση να εκτελούν το πλάνο που οδήγησε τους πρωταθλητές Ελλάδας στην 19η ευρωπαϊκή τους νίκη.

Κι όσο κι αν το αντίκρυσμα είναι πάντοτε το ίδιο, το αποτέλεσμα ενός ντέρμπι αιωνίων μετράει διπλά και τριπλά στο ψυχολογικό κομμάτι. Οι φίλοι των γηπεδούχων συνέβαλαν κι εκείνοι τα μέγιστα για να μην… καταρρεύσει ο Ολυμπιακός όταν απώλεσε διαφορά 17 πόντων και ο Παναθηναϊκός προσπέρασε στις αρχές της 4ης περιόδου με το τρίποντο του Ναν (58-89).

Άξιος συμπαραστάτης μιας διαβασμένης προσπάθειας που «καθρεφτίστηκε» στο θετικό αποτέλεσμα που έφερε τους Πειραιώτες ακόμα πιο κοντά στην εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας ενόψει post season.

Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα του σε συνθήκες που την είχε πραγματικά ανάγκη, όπως πράττει με συνέπεια μέσα στο 2026 αφού κοντεύουν να περάσουν κοντά τρεις μήνες από την τελευταία φορά που παρουσιάστηκε… πορθητής. Ήταν η Βαλένθια του Μαρτίνεθ με το πολύ ελκυστικό και αποτελεσματικό της μπάσκετ.

Κάπως έτσι οι Πειραιώτες βελτίωσαν το εντός έδρας ρεκόρ τους σε 12-3, χρωστώντας ακόμα το αναβληθέν ματς με την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε (13-3 εντός) που πλησιάζει (17/3, 21:15).

Παρά την βελτιωμένη γενικότερη εικόνα και ειδικότερα όμως εντός έδρας, ο Ολυμπιακός απέχει από την… σφραγίδα της κορυφαίας επίδοσης ομάδας της Euroleague στο «σπίτι» της. Αφού για την ώρα, οκτώ στροφές από το τέλος της κανονικής διάρκριας, η ταμπέλα ανήκει δικαιωματικά στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σύνολο του Σέρτζιο Σκαριόλο έχει λυγίσει κάθε επίδοξο μουσαφιραίο και με το τρέχον 14-1 ρεκόρ εντός έδρας, μπορεί να κοκορεύεται για μία από τις κορυφαίες επιδόσεις all-time στη Euroleague.

Υπεύθυνος για την μοναδική «μουτζούρα» στο απόλυτο είναι ο Παναθηναϊκός που έχει κάνει το 2/2 κόντρα στη Βασίλισσα αλλά έχει χάσει έδαφος στη «μάχη» του πλεονεκτήματος και των playoffs προσώρας.

Όλα αυτά για μία Ρεάλ που ξεκίνησε κάκιστα αλλά έχει ισορροπήσει την κατάσταση, έχοντας δύσκολο πρόγραμμα μπροστά της μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας. Απαιτητικό θα έλεγε κανείς αλλά και ένα πειστικό πρόσωπο.

Με τέσσερις ακόμα εντός έδρας δοκιμασίες (Βαλένθια, Χάποελ, Εφές και Ερ. Αστέρα), οι Μαδριλένοι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τον «μαραθώνιο» με το εντυπωσιακό 18-1 εντός έδρας ρεκόρ, το οποίο όμως δεν είναι το καλύτερο σε ποσοστό επί τοις εκατό. Σίγουρα όμως σε αριθμό και πλήθος νικών.

Η πιο όμορφη εικόνα του ντέρμπι είχε τον Αταμάν για πρωταγωνιστή (video) Ένα ακόμα «ντέρμπι αιωνίων» για την Ευρωλίγκα μπήκε στο χρονοντούλαμπο της ιστορίας με θριεμβευτή τον Ολυμπιακό και μία όμορφη στιγμή στο φινάλε του.

Κι αυτό διότι το κοντέρ είχε σπάσει – αρχής γεννομένης από την αλλαγή του φορμάτ και την κατάργηση του Top-16 – την αγωνιστική περίοδο 2018-19 η Φενέρμπαχτσε χωρίς να χάσει ματς στην έδρα της. Αν και εκείνη που πανηγύρισε το στέλος ήταν η ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη.

2025-26: Ρεάλ Μαδρίτης 14-1*

2024-25: Παναθηναϊκός 14-3

2023-24: Μπαρτσελόνα & Φενέρμπαχτσε 15-2

2022-23: Μακάμπι Τελ Αβίβ 15-2

2021-22: Μπαρτσελόνα & Ρεάλ Μαδρίτης 14-1**

2020-21: Μπάγερν Μονάχου 13-4*

2019-20: Ρεάλ Μαδρίτης & Μακάμπι 13-1**

2018-19: Φενέρμπαχτσε 15-0

2017-18: ΤΣΣΚΑ Μόσχας 14-1

2016-17: Ρεάλ Μαδρίτης & ΤΣΣΚΑ Μόσχας & Παναθηναϊκός 14-1

*απομένουν άλλα 4 παιχνίδια εντός

** σεζόν αποβολής ρωσικών ομάδων

*** σεζόν με άδεια γήπεδα λόγω Covid-19

**** σεζόν διακοπής λόγω Covid-19