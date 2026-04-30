Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε «παρών» στο ΣΕΦ, για να δει από κοντά το Ολυμπιακός – Μονακό, φορώντας μία… μπλουζάρα!

Πολλές «εκλεκτές» παρουσίες είχε το Ολυμπιακός – Μονακό. Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, αλλά και Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισαν να βρεθούν στο ΣΕΦ, για να δουν από κοντά το Game 2 της σειράς.

Ο «Greek Freak» είναι αρκετές ημέρες στην Ελλάδα. Έτσι και αλλιώς είχε πάει να παρακολουθήσει και τον αδερφό του, Κώστα, στο Άρης – Πανιώνιος (25/04, 75-65).

Ο «σταρ» των Μιλγουόκι Μπακς «έκλεψε» τις εντυπώσεις με την παρουσία του στο Φαληρικό στάδιο, για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο.

Ποιος ήταν αυτός; Η… μπλουζάρα που φορούσε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε στο ΣΕΦ με ένα T-shirt που απεικονίζει τον Μάικλ Τζόρνταν.

Και σε μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Συγκεκριμένα, δείχνει τον «θρύλο» του NBA ενώ έχει ένα πούρο στο στόμα του, ενώ κρατάει ένα από τα έξι πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει στην καριέρα του!

Μία… μπλουζάρα που «έκλεψε» τις εντυπώσεις σε όλο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας!