Ένα ακόμα «ντέρμπι αιωνίων» για την Ευρωλίγκα μπήκε στο χρονοντούλαμπο της ιστορίας με θριεμβευτή τον Ολυμπιακό και μία όμορφη στιγμή στο φινάλε του.

Ο πιο υποψιασμένος και αποφασισμένος Ολυμπιακός, δεν… μάσησε παρά τις δύο ηχηρές απουσίες του και κατέβαλε τον «αιώνιο» αντίπαλό του στο 4ο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν. Μέχρι το επόμενο δηλαδή καθώς οι δυο τους παίζουν κάθε λίγο και λιγάκι.

Οι «κομμένοι» από τον Τελικό του Κυπέλλου έγιναν X-Factors, οι πρωταθλητές Ελλάδας έδειχναν πως είχαν γεμάτο το ντεπόζιτο και έφτασαν στην επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα και το αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταρχικού στόχου κάθε διεκδικήτριας ομάδας για την κατάκτηση του τροπαίου. Το πλεονέκτημα της έδρας.

Έργο Μπαρτζώκα και αυταπάρνησης-αυτοθυσίας, οι Πειραιώτες μπορεί να είδαν το ταλαντούχο «τριφύλλι» να επιστρέφει στο ματς και να παίρνει και το προβάδισμα στις αρχές της τελευταίας περιόδου, πλην όμως η «σκληράδα» τους και τα μεγάλα σουτ των Τζόζεφ και Ντόρσεϊ ήταν εκεί για να τους τοποθετήσουν σε ρόλο οδηγού.

Πολλά θα γραφτούν και θα ειπωθούν για το αγωνιστικό της υπόθεσης. Θα αναλύσουν τα προπονητικά τιμ μέχρι το επόμενο «ντέρμπι αιωνίων» όπου κάποιοι άλλοι θα φορέσουν την… μπέρτα του πρωταγωνιστή και θα ορίσουν τη μοίρα του.

Πλην όμως η συνάντηση της 30ης αγωνστικής της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, είχε και μία όμορφη μη εξωαγωνιστική στιγμή. Σε ένα ντέρμπι που όλα κύλησαν (σχετικά) ομαλά από άποψη αντιπαράθεσης εξαιρώντας κάποια… μικροκαυγαδάκια κατά τη διάρκεια του ματς και τα συνήθη – δυστυχώς – και στις δύο έδρες «ευχολόγια», λίγο πριν αποχωρήσει η «πράσινη» αποστολή έλαβε χώρα και μία όμορφη στιγμή.

Ο Εργκίν Αταμάν κατευθυνόμενος από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, συνάντησε τον απόντα Σάσα Βεζένκοφ. Και έσπευσε αμέσως να τον ρωτήσει πως είναι και πώς αισθάνεται. Ο Βούλγαρος σούπερ σταρ του Ολυμπιακού που έζησε έντονα την αναμέτρηση από τον πάγκο αφού τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον, του είπε ότι αισθάνεται καλύτερα και μετά από μία σύντομη στιχομυθία και μία χειραψία με τον μπαμπά Βεζένκοφ, μπήκε στα αποδυτήρια για να αναχωρήσει το «τριφύλλι».