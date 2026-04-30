Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν «σίφουνας» πάνω από τη Μονακό (30/04, 94-64) έκανε το 2-0 και «αγκάλιασε» το Final-4, έχοντας ένα παράδειγμα προς… αποφυγή!

«Αγκαλιά» με το Final-4 ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες έκαναν τα πάντα τέλεια απέναντι στη Μονακό (30/04, 94-64), κέρδισαν με 30 πόντους και έκαναν το 2-0 στη σειρά!

Σε ένα ματς που πολλοί ήταν οι παίκτες που «ξεχώρισαν», αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ αξίζει δικαιωματικά τον τίτλο του MVP.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε 21 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να εκτελέσει ούτε μία βολή, ενώ «μάζεψε» 28 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Πλέον, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο με μοναδικό σκοπό να τελειώσει τη δουλειά, έχοντας στη διάθεσή του τρία «match-ball»! Προφανώς και μία σειρά είναι πολύ δύσκολο να «γυρίσει» από 2-0.

Άλλωστε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μονάχα ένα παράδειγμα προς… αποφυγή.

Το μοναδικό 2-0, που έγινε 2-3

Δεν θα «ταξιδέψουμε» πολλά χρόνια πίσω. Θα πάμε στο 2023 και στη διογράνωση, που ο Ολυμπιακός έχασε το τρόπαιο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «βασίλισσα» αν και ήταν η ομάδα που «χαμογέλασε» στο τέλος της σεζόν, παραλίγο να μείνει εκτός στα Play Offs.

Η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς την είχε «ρίξει» στα… σχοινιά, αφού είχε καταφέρει να κάνει δύο breaks μέσα στην Ισπανία.

Μάλιστα, λίγο-πολύ οι περισσότεροι θυμόμαστε τι είχε συμβεί στο Game 2, όταν στα τελευταία λεπτά είχαμε μία «άγρια» σύρραξη.

Ένα γεγονός που «στοίχισε» πάρα πολύ στην Παρτιζάν, καθώς δέχτηκε reverse sweep! Κι όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε έκανε το 2-3 και πήρε την πρόκριση στο Final-4, κατακτώντας και το τρόπαιο.

Ούσα μέχρι και σήμερα η μοναδική «εξαίρεση» στη Euroleague, όταν μία ομάδα «μπαίνει» στο Final-4, όταν έχει χάσει τις πρώτες δύο αναμετρήσεις.