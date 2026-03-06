Ακόμα ένα ντέρμπι «αιωνίων» έφτασε στο τέλος του, με τον Ολυμπιακό να διευρύνει το σερί του στις ευρωπαϊκές του «μάχες» με τον Παναθηναϊκό!

«Τέλος» σε ακόμα ένα ντέρμπι «αιωνίων»! Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να κερδίσει στο ΣΕΦ με 86-80 τον Παναθηναϊκό (06/03), για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Σε μία αναμέτρηση που μας κράτησε σε αγωνία, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Οι Πειραιώτες είχαν πάρα πολλούς «πρωταγωνιστές», καθώς είδαν πέντε διαφορετικούς τους παίκτες να έχουν 10+ πόντους.

Καλύτερος από όλους, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που σκόραρε 14 πόντους, με ορισμένα πολύ κρίσιμα τρίποντα. Από την άλλη, οι «πράσινοι» είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Κέντρικ Ναν που είχε 20 πόντους.

Το αποτέλεσμα φέρνει και νέες «περιπέτειες» για τα δύο κλαμπ. Από τη μία, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αποφασιστικό βήμα για να μπουν στην πρώτη 4άδα, μιας και είναι στο 19-10.

Τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο περίπλοκα, καθώς έχει «πέσει» στο 16-14 και μπορεί να μπει σε… μπελάδες σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα Play-Ins.

Αυτή η νίκη για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε και ένα τρομερό σερί.

Το σερί του Ολυμπιακού

Φυσικά, μιλάμε για τις συνεχόμενες νίκες που «τρέχουν» οι Πειραιώτες στην Ευρώπη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με αυτήν την επικράτηση οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 11 συνεχόμενες νίκες, σε ένα σερί που «κρατάει» από τον Δεκέμβρη του 2023.

Για να βρούμε την τελευταία νίκη του «τριφυλλιού» στα ντέρμπι «αιωνίων» θα πρέπει να πάμε στον Φλεβάρη του 2021.

Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε ρεκόρ που θέλει να ξεχάσει Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να «ξεχάσει» το πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό να τον υποχρεώνει σε ένα αρνητικό ρεκόρ!

Τότε, στο ΣΕΦ, με τον Όντεντ Κάτας στον πάγκο του, είχε επικρατήσει με 88-77, έχοντας σε σπουδαίο βράδυ τον Χάουαρντ Σαντ-Ρος, που σταμάτησε στους 20 πόντους.

Μετέπειτα από εκείνη τη φορά, όλες οι «μονομαχίες» μεταξύ των δύο ομάδων έχουν «καταλήξει» στην πλευρά του Ολυμπιακού.

Το σερί του Ολυμπιακού, κόντρα στον Παναθηναϊκό:

23/12/21 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

17/3/22 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

30/12/22 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

31/03/23 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

06/10/23 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 παρ.

14/03/24 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

08/11/24 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14/03/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

25/05/25 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93

02/01/25 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

06/03/26 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 86-80