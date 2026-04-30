Η ιδιαιτέρως θερμή κατάσταση που δημιούργησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό για το Game 2 της σειράς, έβαλε κατευθείαν στο κλίμα τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η περιρρέουσα ατμόσφαιρα τους έβαλε αμέσως στο κλίμα, εκείνοι αφήθηκαν και απλά βαϊμπαραν με το ΣΕΦ.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Νόβακ Τζόκοβιτς έσκασαν μύτη στο φαληρικό γήπεδο λίγα μετά την έναρξη του δεύτερου αγώνα της σειράς με τους Μονεγάσκους και φυσικά όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Με την πρώτη ευκαιρία και ενώ ο Ολυμπιακός έβαζε τις βάσεις για να «χτίσει» διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, Γιάννης και «Νόλε» πήραν θέση στην πρώτη σειρά δίπλα από τους πρωταγωνιστές. Σπάνιο να βρίσκονται σε γήπεδο και τα βλέμματα να μην αποκλειστικά στραμμένα πάνω τους.

Η «ερυθρόλευκη κερκίδα» θύμιζε από το ξεκίνημα όπως και στο πρώτο ματς των προημιτελικών playoffs. Παρά τον θρίαμβο στο παρκέ δεν σταμάτησαν να φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την παρέα του Σάσα Βεζένκοφ που είχε το δικό της τέμπο.

Κόσμος και ομάδα συμπαρέσυραν στην «μυσταγωγική» διαδικασία και τους δύο τεράστιους αθλητές που… γούσταραν με την ατμόσφαιρα.