Ο Παναθηναϊκός «ξέρανε» τη Βαλένθια (30/04, 105-107 παρ.) είναι «αγκαλιά» με το Final-4, καταφέρνοντας κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του στη Euroleague!

Ο Παναθηναϊκός είναι «αγκαλιά» με το Final-4 της Αθήνας! Ακόμα και αν είχε μειονέκτημα έδρας κατάφερε να το «σβήσει». Έκανε το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια και πλέον έχει δύο ματς στο «σπίτι» του για να τελειώσει τη δουλειά.

Πρωταγωνιστής ήταν φυσικά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις! Ο Αμερικανός φόργουορντ το πήρε… επάνω του στα τελευταία λεπτά και στην παράταση (30/04, 105-107 παρ.) έδωσε τη «χαριστική» βολή στις «νυχτερίδες». Τι απομένει από εδώ και πέρα;

Το «τριφύλλι» θέλει να κερδίσει έστω μία φορά στο Telekom Center Athens, ώστε να μην χρειαστεί να «στείλει» τη σειρά και πάλι στην Ισπανία.

Και μάλιστα το κατέφερε, κάνοντας κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του! Μπορεί να ακουστεί «τρελό», αλλά το 2-0 για τον Παναθηναϊκό δεν είναι ένα σκορ που συνηθίζει να έχει στα Play Offs.

Το κάθε άλλο, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του, από όταν έχουμε σειρές best of five είναι μπροστά με δύο νίκες!

Κι όμως, αφού στις προηγούμενες 11 περιπτώσεις, ουδέποτε είχε φτάσει σε σημείο να «κυνηγάει» μία επικράτησε σε τρία ματς.

Πιο συγκεκριμένα, τις πέντε φορές είχε βρεθεί με την… πλάτη στον τοίχο έχοντας δεχτεί δύο απανωτές ήττες. Παράλλα, τις υπόλοιπες έξι τα ζευγάρια ήταν στην «ισορροπία».

Οι έντεκα προηγούμενες φορές του Παναθηναϊκού στα Play Offs:

2008/09 Σιένα (1-1)

2010/11 Μπαρτσελόνα (1-1)

2011/12 Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-1)

2012/13 Μπαρτσελόνα (1-1)

2013/14 ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2-0)

2014/15 ΤΣΣΚΑ Μόσχας (2-0)

2015/16 Λαμποράλ (2-0)

2016/17 Φενέρμπαχτσε (2-0)

2017/18 Ρεάλ Μαδρίτης (1-1)

2018/19 Ρεάλ Μαδρίτης (2-0)

2023/24 Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-1)