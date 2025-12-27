O Λούκα Βιλντόζα ήταν φανταστικός απέναντι στον Ολυμπιακό (26/12, 94-97) και πήγε να «πληγώσει» την πρώην ομάδα του με έναν «ασυνήθιστο τρόπο»!

Ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να δει τη Βίρτους Μπολόνια (26/12, 94-97) να επιστρέφει από το -20 και να του κάνει τη «ζημιά».

Ωστόσο, οι Πειραιώτες κράτησαν τη νίκη μέχρι το τέλος και μπόρεσαν να πετύχουν τη δεύτερη συνεχόμενη επικράτησή τους στη Euroleague.

Ο πρωταγωνιστής για τους Ιταλούς ήταν ένας παίκτης που τα προηγούμενά δύο χρόνια τα πέρασε στην Ελλάδα!

Τι κατάφερε ο Βιλντόζα απέναντι στον Ολυμπιακό

Η στατιστική του Αργεντίνου γκαρντ ήταν πάρα πολύ «γεμάτη». Μέτρησε συνολικά 17 πόντους, έχοντας 3/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 2/2 βολές. Την ίδια ώρα, μάζεψε δύο ριμπάουντ ενώ δεν είχε ούτε ένα λάθος!

Μάλιστα, ήταν ένας από τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια, που στα τελευταία λεπτά βγήκαν μπροστά και έκαναν το… βήμα παραπάνω!

Η αλήθεια είναι πως παρόμοιες εμφανίσεις σαν και αυτή είχε ελάχιστες φορές, όταν βρισκόταν στην Ελλάδα στη Euroleague.

Για την ακρίβεια, για να βρούμε παιχνίδι του Λούκα Βιλντόζα με 17+ πόντους θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στον Γενάρη του 2024 και όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βαλένθια!

Κι όμως, από τότε και μέχρι πριν από λίγες ώρες, δεν είχε καταφέρει να φτάσει αυτό τον αριθμό πόντων σε ένα ματς. Ούτε όσο φορούσε τα «πράσινα», αλλά ούτε και σε μία ολόκληρη σεζόν που έπαιξε με τον Ολυμπιακό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης!

Ενδεικτικό αυτού είναι πως στη θητεία του στον Παναθηναϊκό μέτρησε κατά μέσο όρο μόλις 5.7 πόντους, ενώ στον Πειραιά είχε 4.8!

Ωστόσο, απέναντι στην πρώην ομάδα του πήγε να κάνει τη «ζημιά», με έναν τρόπο που δεν τον είχαμε συνηθίσει.