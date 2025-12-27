Ο Κώστας Παπανικολάου έδειξε για ακόμα μία φορά το πόσο σημαντικός είναι για τον Ολυμπιακό, αν και δεν έπαιζε στα τελευταία δευτερόλεπτα με τη Βίρτους Μπολόνια (27/12, 94-97).

O Ολυμπιακός έφτασε να κερδίζει μέχρι και με 20 πόντους τη Βίρτους Μπολόνια (26/12, 94-97). Ωστόσο, λίγο έλειψε να μην «χαμογελάσει» μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα.

Οι Ιταλοί πίεσαν πάρα πολύ στην τελευταία περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετά λάθη και το ματς κρίθηκε στο τέλος.

Το «πλεονέκτημα» του Ολυμπιακού με τον Ντόρσεϊ & ο λόγος που κάνει «χαρούμενο» τον Μπαρτζώκα Ο Γιώργος Μπαρτζώκας «έσταξε» μέλι για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη συνέντευξη Τύπου, αφού στάθηκε στο μεγάλο «πλεονέκτημα» του Ολυμπιακού, αλλά και σε μία «αλλαγή».

Ένας παίκτης, που έβαλε το… λιθαράκι του ήταν και ο Κώστας Παπανικολάου, αν και στα τελευταία δευτερόλεπτα έζησε το ματς από τον πάγκο.

Ο 35χρονος φόργουορντ με μία παρέμβαση-κλειδί μπόρεσε να «γλυτώσει» τον Ολυμπιακό, από ένα πιθανό «μπέρδεμα» σε μία επίθεση που «έκαιγε».

Πώς το έκανε; Απλά είχε το καθαρό μυαλό και φρόντισε να ενημερώσει έγκαιρα τον προπονητή του.

Η παρέμβαση-κλειδί του Παπανικολάου

O Ολυμπιακός βρισκόταν μπροστά στο σκορ με έναν πόντο και στο ρολόι απέμεναν μόλις 6.5 δευτερόλεπτα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχεδιάζε την επίθεση των «ερυθρολεύκων», έχοντας ως στόχο η επίθεση να γίνει από την αντίθετη πλευρά από τον πάγκο της Βίρτους Μπολόνια.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν εφικτό. Οι Πειραιώτες είχαν επαναφορά, επειδή έγινε φάουλ στον Σάσα Βεζένκοφ, κοντά στον πάγκο των Ιταλών.

Ο Κώστας Παπανικολάου το κατάλαβε και αμέσως έτρεξε στον προπονητή του να του το υπενθυμίσει.

Και έτσι έγινε, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ζητάει να ρωτήσουν αν ισχύει αυτό το γεγονός. Και πράγματι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού ήταν σωστός και η ομάδα του δεν μπορούσε να επιλέξει σε ποιο σημείο του γηπέδου θα γίνει η επαναφορά.

Σε μία κίνηση, που έδειξε το πόσο σημαντικός είναι ο Κώστας Παπανικολάου για τους Πειραιώτες ακόμα και αν δεν είναι στο παρκέ.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο, τι είπαν Γιώργος Μπαρτζώκας και Κώστας Παπανικολάου: