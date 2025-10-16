Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να κερδίσει εύκολα τη Βιλερμπάν, ενώ μίλησε και για την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Παναθηναϊκός πήρε το ματς με τη Βιλερμπάν στην Telekom Center (91-85, 15/10), όμως δεν κατάφερε να το «καθαρίσει» από νωρίς.

Ο Εργκίν Αταμάν, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, τόνισε πως αυτό ήταν απόρροια των πολλών λαθών που έκαναν οι «πράσινοι» στην άμυνά τους.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος εκθείασε και τον Ρισόν Χολμς για την εντυπωσιακή του εμφάνιση, μίλησε και για την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις, πιστεύοντας πως ο Λιθουανός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο μέλλον.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

Για το ματς: «Δεν πήραμε εύκολη νίκη γιατί αμυντικά κάναμε ξανά πολλά λάθη και έβαλαν 15 τρίποντα με 45% στα εντός πεδιάς, που είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Επιθετικά κάποιες φορές παίξαμε καλά, ο Όσμαν έκανε καλές επιθέσεις κάποιες φορές.

Στα θετικά ήταν ότι είχαμε τον Χολμς, ο οποίος είχε καλή συνεισφορά επιθετικά και αμυντικά στα ριμπάουντ. Αυτά είναι θετικά. Δεν είχαμε καλή συνεισφορά στα γκαρντ. Τα τρία γκαρντ δεν συνεισέφεραν κυρίως επιθετικά αλλά και αμυντικά. Κάθε νίκη είναι σημαντική. Ξεκινήσαμε την διαβολοβδομάδα με νίκη. Θα σκεφτούμε το ματς στην Κωνσταντινούπολη τώρα».

Για τον Χολμς: «Παίρνει αυτοπεποίθηση και την εμπιστοσύνη από τους συμπαίκτες του και από εμάς προς αυτόν. Έδειξε τις ικανότητές του. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι».

Για τον Γκριγκόνις: «Ο Γκριγκόνις έχει ποιότητα και εμπειρία. Φυσικά, το ότι έχασε τη σεζόν πέρσι δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να βρει ρυθμό. Είμαι χαρούμενος που σκόραρε και είμαι σίγουρος πως θα συνεισφέρει στο μέλλον».

Για το άσχημο ποσοστό στις βολές: «Ναι ήταν έτσι απόψε. Είναι παράξενο. Δεν ήταν σημαντικό για εμένα ότι χάσαμε βολές αλλά ότι έβαλε 15 τρίποντα η Βιλερμπάν».

Για την προετοιμασία μετά την ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό και για το πρόγραμμα: «Είναι ματς που μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο για εμένα. Δεν θέλω να μιλήσω για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τελείωσε. Θα συγκεντρωθούμε στο ματς με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη».