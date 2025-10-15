Ο Εργκίν Αταμάν «έπλεξε» το εγκώμιο του Ρισόν Χολμς, ενώ τόνισε και τον στόχο του Παναθηναϊκού στη «διαβολοβδομάδα».

Ο Παναθηναϊκός έκανε τη… δουλειά, απέναντι στη Βιλερμπάν, έχοντας σε εξαιρετικό βράδυ τον Ρισόν Χολμς, που ξεχώρισε στις δηλώσεις του και ο Εργκίν Αταμάν, στην κάμερα της NOVA.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 91-85 (15/10) των Γάλλων, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη Euroleague και έτσι, έφτασε το ρεκόρ του στο 3-1.

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε ένα «γεμάτο» ματς, φτάνοντας μάλιστα σε double-double, με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η παρουσία του Χολμς ήταν κομβική για τη νίκη του Παναθηναϊκού, ενώ «καυτός» επιθετικά ήταν και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του, με 26 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Ο Εργκίν Αταμάν ξεχώρισε την παρουσία του Ρισόν Χολμς, εστιάζοντας στην αυτοπεποίθηση που έδειξε πως διαθέτει, ενώ παράλληλα, τόνισε πως σε αυτό το σημείο και στη συγκεκριμένη «διαβολοβδομάδα», το σημαντικό είναι να έρχονται οι νίκες.

The Kendrick Nunn – Richaun Holmes connection is taking off late in the game! 🚀💥 High-flying action between Panathinaikos and ASVEL! 🔥🏀 pic.twitter.com/qbhcUPcXWx — SKWEEK (@skweektv) October 15, 2025

Αναλυτικά, όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Τα θετικά πράγματα απόψε είναι ότι ο Χολμς έδειξε την ποιότητά του και βρήκε περισσότερη αυτοπεποίθηση και μόνος του, αλλά και από τους συμπαίκτες του.

Κάποιες φορές παίξαμε καλά, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι και κάναμε κάποια λάθη αμυντικά απέναντι στον Ντε Κολό που σκόραρε τρίποντα και βολές.

Στο τέλος όμως βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Κάποιες περιόδους παίζουμε καλά, κάποιες άλλες όχι τόσο, αλλά σε αυτή τη διαβολοβδομάδα το σημαντικό είναι να βρίσκουμε τρόπο να κερδίζουμε τα παιχνίδια».