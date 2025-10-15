Προπόνηση σε μέρα αγώνα; Συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στο ΟΑΚΑ για παίκτη του Παναθηναϊκού.

Δίχως να φορτσάρει, ούτε καν να πατήσει το πόδι στο γκάζι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βιλερμπάν (91-85) στο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, νυν Telekom Center Athens, κρατώντας την ουσία. Και μερικά σημεία, με πρώτο κυρίο τον εορτάζοντα Ρισόν Χολμς. Και φυσικά την επιστροφή, στα γνωστά του για τον Κέντρικ Ναν.

Οι «πράσινοι» δεν έφτασαν σε σημείο να καταπιούν μία αντίπαλο σαφώς μικρότερης δυναμικής, ούτε και χρειάστηκε άλλωστε, λίγες ώρες πριν από το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουν δώσει μέχρι τώρα στη φετινή Euroleague.

Η δουλειά ωστόσο, δεν τελείωσε για όλους στο «τριφύλλι» με το άκουσμα της… χοντρής κυρίας. Αφού περίμεναν για κάποια λεπτά άπαντες τον Εργκίν Αταμάν και τους συνεργάτες του στα αποδυτήρια ακούστηκε το «ζυγούς λύσατε». Ο καθένας πήρε τον δρόμο του.

Κάποιοι μπήκαν για μπάνιο, μερικοί άλλοι για αποθεραπεία, κάποιοι άλλοι στο γυμναστήριο ως είθισται. Ένας ξαναμπήκε στο παρκέ. Για την ακρίβεια πάτησε για πρώτη φορά τη νύχτα της 15ης του Οκτώβρη, εξαιρουμένου του ζεστάματος.

Ο λόγος για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που βγήκε για ατομική προπόνηση με τον βοηθό του Εργκίν Αταμάν, Βασίλη Σίμτσακ. Ο ίδιος μάλιστα τον έψαχνε στα αποδυτήρια για να βγουν στο γήπεδο.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κυρίως, κίνηση και σουτ. Εκτέλεση μετά από ντρίμπλα ή και από spot up καταστάσεις.

Λιώνει στην προπόνηση μετά το DNP του ο Νίκος Ρογκαβόπουλος! Ατομικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Σίμτσακ#olegr #paobc #rogkavopoulos pic.twitter.com/mZKNhtbSCF — Ole.gr (@Olegr470656) October 15, 2025

Ο Έλληνας άσος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο ματς με τη Βιλερμπάν αφού μετά από μία ασυνενοησία στο πρώτο ημίχρονο κατά τη διαδικασία της αλλαγής, όπου δεν του επετράπη να μπει, δεν του δόθηκε ξανά η εντολή.

Για την ακρίβεια φορούσε το σορτσάκι της προπόνησης, που είναι διαφορετικού χρώματος σε σχέση με αυτό του ματς. Η γραμματεία το κατάλαβε, τον γύρισε πίσω και ο ίδιος δεν το πήρε και τόσο καλά.