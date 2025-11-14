O Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο «πρόβλημα» του Ολυμπιακού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 88-87), μετά την ήττα στη Λομβαρδία.

Ο Ολυμπιακός αν και το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο «λύγισε» στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 88-87).

Οι Ιταλοί είχαν πολλές απουσίες, αλλά μπόρεσαν να «ρίξουν» τους Πειραιώτες στο 7-4, μετά από 11 αγωνιστικές στη Euroleague.

Ο παίκτης που «βγήκε» μπροστά για την ομάδα της Λομβαδρίας ήταν ο Κουΐν Έλις, που σκόραρε 16 πόντους σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής.

Από την άλλη, σε τρομερό βράδυ βρέθηκαν για τον Ολυμπιακό οι Τάιλερ Ντόρσεϊ και Άλεκ Πίτερς που σκόραραν 25 και 27 πόντους αντίστοιχα. Ωστόσο, δεν ήταν… αρκετοί, για να φέρουν τη νίκη στην ομάδα τους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του, μετά τη λήξη του ματς, μίλησε για το «πρόβλημα» των «ερυθρολεύκων». Όπως ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός η μεγαλύτερη «ζημιά» ήρθε από την αμυντική προσέγγιση του Ολυμπιακού.

Και για αυτό, τόνισε πως για να κερδίσουν οι Πειραιώτες θα έπρεπε να είχαν καλύτερο αμυντικό «πρόσωπο».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπρτζώκα:

«Η αμυντική μας προσέγγιση και απόδοση ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φυσικά έβαλαν κάποια δύσκολα και κρίσιμα σουτ, με step back, όταν επιστρέψαμε στο ματς. Πάντα κάναμε ένα αμυντικό λάθος, που τους επέτρεπε να βρουν ελεύθερο σουτ. Έπρεπε να ήμασταν καλύτεροι στην άμυνα αν θέλαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι».