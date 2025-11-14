Ο Ολυμπιακός είναι δίπλα στον Κίναν Έβανς και το «δήλωσε» ξανά στην προθέρμανση του ματς με την Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30).

Αποστολή στο Μιλάνο: Μάνος Φυρογένης

Όλος ο χώρος του μπάσκετ, αλλά και του αθλητισμού έχει «σοκαριστεί» με τον νέο τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός γκαρντ στην επιστροφή του στη Euroleague βίωσε ακόμα έναν «εφιάλτη». Πριν καλά-καλά «κλείσει» η πρώτη περίοδος στο ματς του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (12/11, 95-78), όλα «πάγωσαν».

Ο 29χρονος γκαρντ έπεσε στο παρκέ και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Οι αντιδράσεις του είχαν «προδώσει» πως πρόκειται για έναν σοβαρό τραυματισμό.

Κρίμα το παιδί… Μία εσωτερική κραυγή που… έσκισε το ΣΕΦ. Η 12η του Νοέμβρη, θα έπρεπε κανονικά να είναι η βραδιά του Κίναν Έβανς.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έγινε γνωστό το χειρότερο σενάριο. Οι εξετάσεις του έδειξαν ρήξη αχίλλειου τένοντα. Ο τρίτος του σοβαρός τραυματισμός, μέσα σε ούτε τρία χρόνια.

Οι τελευταίες ώρες στον Ολυμπιακό είναι πολύ δύσκολες, καθώς άπαντες έχουν το μυαλό τους στον Κίναν Έβανς.

Αυτό δεν γίνεται: Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου Να θες να το πιστέψεις και να μην μπορείς. Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου, στην επιστροφή του στη Euroleague.

Γεγονός, που φάνηκε και πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο (14/11, 21:30). Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν για την 11η αγωνιστική της Euroleague στη Λομβαρδία, ώστε να πετύχουν την 8η νίκη τους στη διοργάνωση.

Ωστόσο, η στιγμή του ματς ήρθε πριν ξεκινήσει το πρώτο τζάμπολ. Όλοι οι παίκτες των Πειραιωτών βγήκαν για ζέσταμα με μπλουζάκια αφιερωμένα για τον Κίναν Έβανς!

Στο πίσω τους μέρος έγραφαν το όνομα του 29χρονου γκαρντ, ενώ μπροστά είχε ως μήνυμα: «Μην χάσεις ποτέ την ελπίδα σου. Πάντα υπάρχει ο τρόπος… Μείνει δυνατός Κίναν».

Δείτε στo παρακάτω βίντεο τους παίκτες του Ολυμπιακού, με το μπλουζάκι για τον Κίναν Έβανς: