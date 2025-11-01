Οι δύο «αιώνιοι» στην ίδια μοίρα μετά την ολοκλήρωση της τρίτης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν αφού ο Οκτώβρης τους άφησε στο 5-3, με τους «ερυθρόλευκους» βέβαια να έχουν βγάλει – στα χαρτιά και στη θεωρία τουλάχιστον – πιο δύσκολο πρόγραμμα.

Ως είθισται στην γεμάτη απαιτήσεις Ευρωλίγκα όπου το κακό έχει παραγίνει και η κριτική έχει ξεφύγει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός περνάνε από «κόσκινο» από τους φιλάθλους τους και όχι μόνο. Οι (μονίμως) υψηλές βλέψεις των δύο ελληνικών ομάδων για μία ακόμα σεζόν, εξαφανίζει από κάθε συζήτηση την απαραίτητη και αναγκαία πίστωση χρόνου. Πολλώ δε μάλλον με το καλοκαίρι που πέρασε, λόγω Ευρωμπάσκετ.

Οι τραυματισμοί στα δύο «στρατόπεδα» ήρθαν να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Για την ακρίβεια μεγάλωσαν αυτόματα το διάστημα που απαιτείται μέχρι να ρολάρουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αποδίδοντας βάσει δυναμικής και στελέχωσης. Πέρα από εκλάμψεις (Ντουμπάι και Μπάγερν για τους Πειραιώτες, Μακάμπι στο τέλος και Εφές για τους «πράσινους»), οι δύο «αιώνιοι» απέχουν ακόμα αρκετά από το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους.

Το ταλέντο που υπάρχει διάχυτο και στα δύο ρόστερ, έχει καμουφλάρει την επιθετική ανισορροπία. Ιδίως στον Παναθηναϊκό που παρότι δεν έχει γκαζώσει διαθέτει την τρίτη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με 89,1 πόντους. Και ένας από τους λόγους που το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Εργκίν Αταμάν δεν έχουν πείσει παρά το θετικό ρεκόρ, έγκειται στην αστάθεια από μακριά.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα έχουν… σπάσει στις πρώτες οκτώ στροφές της Ευρωλίγκας, ούσες οι χειρότερες ομάδες στην εν λόγω στατιστική κατηγορία. Κόκκινοι και πράσινοι εκτελούν με τα χειρότερα ποσοστά της ιστορίας τους, με τους αντιπάλους τους να ρισκάρουν όλο και περισσότερο. Ιδιαίτερα παίζοντας απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως φάνηκε αυτήν την εβδομάδα, κοιτάζοντας να κλείσουν πρώτα την δίοδο προς τα καλάθι, χαλώντας τις αποστάσεις των πρωταθλητών Ελλάδας.

Σαφώς και η αμυντική συνέπεια αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για τον Παναθηναϊκό, πρώτο θέμα στη λίστα των Μπαρτζώκα και Αταμάν. Πλην όμως ο τρόπος με τον οποίο τα χέρια θα ελαφρύνουν και η απειλή από απόσταση θα μεγαλώσει, δεν πηγαίνει πολύ πιο πίσω στην ιεραρχία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

2000-01: 38,9% (14 ματς) – 20,2 προσπάθειες

2001-02: 34,5% (20 ματς) – 14,3 προσπάθειες

2002-03: 37,4% (20 ματς) – 18,7 προσπάθειες

2003-04: 32,7% (20 ματς) – 17,9 προσπάθειες

2004-05: 31,2% (14 ματς) – 22,4 προσπάθειες

2005-06: 34% (23 ματς) – 19,2 προσπάθειες

2006-07: 33,9% (22 ματς) – 15,4 προσπάθειες

2007-08: 36,6% (23 ματς) – 19,5 προσπάθειες

2008-09: 37,2% (22 ματς) – 16,1 προσπάθειες

2009-10: 36,9% (22 ματς) – 18,1 προσπάθειες

2010-11: 31,5% (20 ματς) – 19,4 προσπάθειες

2011-12: 33,4% (22 ματς) – 19,6 προσπάθειες

2012-13: 35,2% (31 ματς) – 22,4 προσπάθειες

2013-14: 37,6% (29 ματς) – 22 προσπάθειες

2014-15: 35,1% (30 ματς) – 23,6 προσπάθειες

2015-16: 34,5% (24 ματς) – 21,6 προσπάθειες

2016-17: 34,7% (37 ματς) – 23,8 προσπάθειες

2017-18: 33,5% (34 ματς) – 22,9 προσπάθειες

2018-19: 35,3% (30 ματς) – 21,2 προσπάθειες

2019-20: 35,7% (28 ματς) – 23,3 προσπάθειες

2020-21: 34,8% (34 ματς) – 25,2 προσπάθειες

2021-22: 35,3% (38 ματς) – 25,5 προσπάθειες

2022-23: 37% (41 ματς) – 26,2 προσπάθειες

2023-24: 37,6% (41 ματς) – 25,1 προσπάθειες

2024-25: 36,5% (40 ματς) – 26 προσπάθειες

2025-26: 31,3% (8 ματς) – 26 προσπάθειες

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

2001-02: 36,8% (22 ματς) – 14,8 προσπάθειες

2002-03: 40,4% (20 ματς) – 17,7 προσπάθειες

2003-04: 38,7% (20 ματς) – 19,5 προσπάθειες

2004-05: 39,2% (25 ματς) – 21 προσπάθειες

2005-06: 38,9% (23 ματς) – 20,4 προσπάθειες

2006-07: 37,8% (24 ματς) – 18,8 προσπάθειες

2007-08: 38% (20 ματς) – 18,4 προσπάθειες

2008-09: 37,7% (22 ματς) – 21,8 προσπάθειες

2009-10: 34,4% (16 ματς) – 18,4 προσπάθειες

2010-11: 37,1% (22 ματς) – 19 προσπάθειες

2011-12: 38,2% (23 ματς) – 19,3 προσπάθειες

2012-13: 35,1% (29 ματς) – 22,2 προσπάθειες

2013-14: 32,6% (29 ματς) – 23,4 προσπάθειες

2014-15: 37,8% (28 ματς) – 23,3 προσπάθειες

2015-16: 33,6% (27 ματς) – 20,4 προσπάθειες

2016-17: 35,4% (33 ματς) – 26,2 προσπάθειες

2017-18: 35,6% (34 ματς) – 25,3 προσπάθειες

2018-19: 32,5% (33 ματς) – 19,6 προσπάθειες

2019-20: 34,9% (28 ματς) – 23,6 προσπάθειες

2020-21: 35,9% (34 ματς) – 24,8 προσπάθειες

2021-22: 33,2% (32 ματς) – 23,1 προσπάθειες

2022-23: 36,3% (34 ματς) – 24,7 προσπάθειες

2023-24: 39% (41 ματς) – 23,6 προσπάθειες

2024-25: 38,2% (41 ματς) – 25,3 προσπάθειες

2025-26: 31,7% (8 ματς) – 22,9 προσπάθειες