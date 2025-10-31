Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 5-3 μετά την ήττα από τη Μονακό και ο Εργκίν Αταμάν δεν έψαξε κάποια δικαιολογία στις δηλώσεις του.

Ίσα βάρκα ίσα… γυαλό ο απολογισμός του Παναθηναϊκού μετά την τρίτη «διαβολοβδομάδ» της σεζόν 2025-26. Οι «πράσινοι» αφού λύγισαν την Μακάμπι στο δεύτερο ημίχρονο στο ΟΑΚΑ, δεν εκμεταλλεύτηκαν την +1 ημέρα ρεπό που είχαν σε σχέση με τους Μονεγάσκους που είχαν περισσότερες λύσεις.

Το «τριφύλλι» βρισκόταν σε ρόλο κυνηγού από το ξεκίνημα, κάτι που δεν άλλαξε ούτε στις αρχές του δευτέρου μέρους όταν το σύνολο του Εργκίν Αταμάν έκανε την αντεπίθεσή του. Οι σχεδόν διπλάσιοι πόντοι που πήρε η Μονακό από τον πάγκο σε σχέση με τον Παναθηναϊκό (41-22), ήταν το στοιχείο που έκανε τη διαφορά. Όπως επίσης και το ομαδικό step up που απαιτούνταν αλλά δεν έγινε.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν δεν κρύφτηκε στη flash interview όπου δεν μακρυγόρησε.

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, τους δώσαμε 27 πόντους στην εκκίνηση. Δεν ήταν εύκολο με τον μοναδικό μας καθαρό σέντερ φορτωμένο με τρία φάουλ στου δρόμου τα μισά, τον Ομέρ Γιουρτσεβέν. Μετά από αυτό δεν εύκολο, δεν κλείναμε καλά τους χώρους προς το ζωγραφιστό. Η Μονακό είναι μία σπουδαία ομάδα επιθετικά. Ειδικότερα με τον Μάικ Τζέιμς και τον Οκόμπο επιτέθηκαν πετυχημένα στη ρακέτα μας, δημιούργησαν και εκτέλεσαν.

Στην τελευταία περίοδο προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε αλλά χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία ξανά να ξεφύγουν. Η Μονακό έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, έπαιξε καλύτερα από εμάς. Συγχαρητήρια σε εκείνους», σχολίασε αρχικά ο Τούρκος τεχνικός.

Τώρα δεν είναι η ώρα να απαντήσουμε σε αυτό, θα το δούμε» απάντησε για την περίπτωση απόκτησης σέντερ, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά.