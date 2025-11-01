«Μάλλιασε η γλώσσα» του Γιώργου Μπαρτζώκα και των συνεργατών του για την άμυνα, κι αυτή «έπνιξε» τη Χάποελ Τελ Αβίβ, λίγες ώρες μετά τη Μονακό στο ΣΕΦ.

Μπάσκετ άλλης εποχής, όχι και τόσο ελκυστικό όπως είναι το γνώρισμα των καιρών μας, διεξήχθη το βράδυ της Παρασκευής στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τις τελευταίες ώρες του Οκτώβρη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Σε ένα παιχνίδι που οι αμυντικές στρατηγικές, το μπασκετικό ξύλο και η αστοχία είχαν την τιμητική τους, οι Πειραιώτες έκλεισαν την «διπλή» εβδομάδα με 1-1 απολογισμό και κέρδισαν χρόνο και ηρεμία ούτως ώστε να βρουν τις επόμενες ημέρες την φόρμουλα που θα λειτουργεί στον αυτόματο.

Ο Δημήτρης Ιτούδης ρίσκαρε και του βγήκε. Η άμυνα με αλλαγές πρόσφερε μερικά ελεύθερα σουτ σε παίκτες που συγχωρούν έξω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων, γεγονός που περιόρισε τον Ολυμπιακό στους 62 πόντους ενεργητικό. Γίνεται να χάσεις με 62 πόντους; Κι όμως γίνεται, το επιμύθιο της βραδιάς.

Οι «ερυθρόλευκοι» έσφιξαν τα λουριά στο δεύτερο μέρος και κράτησαν την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης πριν το τζάμπολ (93π. ανά ματς) στους 19 μόλις πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Βιαστικές και λανθασμένες επιλογές από τον Μίτσιτς και την παρέα του σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί «δάφνες ποιότητας».

Ο σκοπός (αποτέλεσμα) αγιάζει τα μέσα όμως. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε την προτεραιότητα των τελευταίων ωρών (άμυνα) να παίρνει σάρκα και οστά μετά τους 92 πόντους από τη Μονακό. «Πρέπει να κερδίσουμε μέσω της άμυνάς μας» επέμενε ο Αμαρουσιώτης τεχνικός. Όπερ και εγένετο.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε ένταση, κυνήγησε την μπάλα, έκλεισε τους διαδρόμους, δυσκόλεψε την κυκλοφορία, έβαλε την Χάποελ σε δεύτερες σκέψεις και… ιδού το αποτέλεσμα.

Οι δύο ομάδες έφτασαν μετά βίας τους 120 πόντους, γεγονός ασυνήθιστο πλέον. Ακόμα κι έτσι όμως, δεν σημείωσε βαρομετρικό χαμηλό στη σεζόν μετά τις πρώτες 8 στροφές. Η φρενήρης την περασμένη σεζόν Μπάγερν που έχει διαφοροποιηθεί βάσει των «υλικών» που διαθέτει φέτος, επικράτησε με 64-53 της Αρμάνι την 4η αγωνιστική. Σύνολο 117 πόντοι.

Να πάρει όμως ομάδα, στην προκειμένη ο Ολυμπιακός, νίκη με λιγότερους από 62 πόντους; Έχει να συμβεί από το φινάλε της σεζόν 2021-22 στην Ευρωλίγκα. Στο 4ο παιχνίδι των playoffs ανάμεσα στην Μπάγερν και την Μπαρτσελόνα, οι Βαυαροί έστειλαν τη σειρά σε do-or-die παιχνίδι, κερδίζοντας τους Καταλανούς με 59-52 ενώ μικρό ήταν το σκορ και στο παιχνίδι που έδωσε τον τίτλο.

Η Εφές του Αταμάν που είχε ξεκινήσει κάκιστα τη σεζόν, στέφθηκε πρωταθλήτρια με 58-57 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. 62 πόντους είχε βάλει και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στο φινάλε της κανονικής διάρκειας, στη νίκη του με 62-59.

58-57 Εφές – Ρεάλ Τελικός (2021-22)

59-52 Μπάγερν – Μπαρτσελόνα Playoffs (2021-22)

59-62 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός 34η αγ. (2021-22)

62-58 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 8η αγ. (2025-26)